Maeztu pide "calma" por el paro de transportes para "no multiplicar efectos" y que el Gobierno "concrete" las ayudas

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido "conservar la calma y la solidaridad" para "no multiplicar más los efectos" de la huelga de transportes, que cumple este martes su octavo día, al tiempo que ha pedido al Gobierno que "concrete" en qué consiste el paquete de ayudas anunciadas para el sector.

Así se ha pronunciado Maeztu en declaraciones a los medios en Sevilla, en las que ha añadido que esta situación también "aumentará la crisis de las familias más vulnerables", ya que el paro del transporte "es una huelga muy especial porque tiene un efecto dominó", pues se trata "de recursos vitales".

"Me preocupa que no tengamos la calma suficiente, porque hay alarma. Ahora es cuando hay que mantener la calma, unirnos mucho y hacer todo lo posible de manera solidaria. No es tiempo de lamento sino de fajarse y remangarse las mangas", para añadir que la institución está viendo "cómo podemos echar una mano en este sentido".

"Esta Defensoría tiene que poner un poco de luz, que no perdamos el norte que esto pasa y que estamos en una tierra andaluza donde tenemos que sacar lo mejor; pero, a veces, la condición humana saca lo peor y pierde el control y al final todos nos volvemos locos", ha concluido.