Moreno felicita al jiennense Lucas Paulano tras lograr el segundo puesto en Eurovisión Junior 2026 con 184 puntos

Lucas Paulano durante la final de Eurovisión Junior 2026 en Malta. (Imagen de archivo)
Lucas Paulano durante la final de Eurovisión Junior 2026 en Malta. (Imagen de archivo) - CORINNE CUMMING
Europa Press Andalucía
Actualizado: domingo, 25 octubre 2026 9:44
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SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado en la noche de este pasado sábado al jiennense Lucas Paulano tras quedar en segunda posición con 184 puntos representando a España en la final de Eurovisión Junior 2026, celebrada en Malta, donde interpretó su canción 'Cuore Bello' ('Te quiero, te quiero').

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, Moreno ha expresado su "orgullo y satisfacción" tras la representación del joven artista en el certamen musical, quién obtuvo 108 puntos del jurado profesional y 76 de los espectadores, frente a Armenia que se proclamó ganadora de la XXIV edición del festival con un total de 202 puntos.

"Enorme, Lucas Paulano; segundo puesto en Eurovisión Junior con una grandísima actuación y una voz única. Toda España está orgullosa de ti", ha trasladado el presidente autonómico, poniendo en valor que un andaluz "vuelve a hacer vibrar a nuestro país en el festival".

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