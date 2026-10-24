Armenia gana Eurovisión Junior con 202 puntos gracias al voto del público y España queda segunda con 184 puntos

El representante de España en Eurojunior, Lucas Paulano, durante la presentación de la canción que representará a España en la XXIV edición de Eurovisión Junior, a 28 de septiembre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Armenia ha ganado este sábado la XXIV edición de Eurovisión Junior, celebrada en Malta, al lograr 202 puntos, mientras que el representante de España, Lucas Paulano, ha conseguido el segundo puesto con 'Cuore Bello' ('Te quiero, te quiero') al obtener 184 puntos, 108 del jurado profesional y 76 de los espectadores. Francia, con 165 puntos, ha completado el podio.

Con los votos del jurado profesional, Francia (114 puntos), España (108) y Armenia (103) encabezaban la clasificación, seguidas de Georgia (94) y Malta (86). Finalmente, tras sumar el voto del público, el mini micrófono de cristal ha ido a parar a la representante armenia, Naré, con 'BOO!'. Armenia ha remontado así desde la tercera posición del jurado, mientras que Francia, favorita de los jurados, ha bajado hasta el tercer puesto con 51 puntos del público.

Lucas Paulano ha cerrado la gala en la decimosexta y última posición y ha recibido los 12 puntos de Malta en la votación del jurado, el único país que le ha otorgado la máxima puntuación.

El joven artista jiennense, de diez años, ha defendido un tema sobre el amor y los recuerdos como parte esencial de la vida, en cuya composición ha participado junto a Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán. En el equipo creativo han estado Javier Pageo, en la escenografía; Verónica Ferreiro, como vocal coach; y Raúl Amor, estilista y figurinista de RTVE.

ABRE PAÍSES BAJOS Y CIERRA ESPAÑA

La competición ha dado comienzo con Países Bajos y Maria con 'Stronger Together', y la ha cerrado España. Tras los neerlandeses han actuado Chipre con Harry Georgiou y 'Who I Can Be'; Portugal con Salvador Rio y 'Alma'; Montenegro con Mija Vujovic y 'Muzika Nas Spaja'; y San Marino con Violamarie y 'Ruota Panoramica'.

Han continuado Francia con Alec y 'Comment Tu Vas ?'; Polonia con Wiktor Sas y 'Gravity'; Armenia con Naré y 'BOO!'; Malta con Beppe y 'Blue Bird'; e Italia con Matteo Trullu y 'Che Cos'è l'Amore?'. La segunda mitad la han abierto Ucrania con Erika Kolesnichenko y 'NOT A LULLABY'; Macedonia del Norte con Ana Stojanoska y 'Idnata Jas'; Irlanda con Caleb Kirwan y Naomi Gribben y 'Níos Láidre'; Albania con Eslin Kurti y 'Kërce Me Mua'; y Georgia con Davit Lomidze y 'Sun on the Rooftops'.

La gala ha contado también con las actuaciones especiales de DARA, ganadora de Eurovisión 2026 por Bulgaria con 'Bangaranga', y de Lou Deleuze, vencedora de Eurovisión Junior 2025 con 'Ce Monde'.

La final, con el lema 'La Fiesta', ha sido presentada por Gaia Cauchi, Destiny y Keane Cutajar. La 24ª edición, organizada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la cadena maltesa PBS, ha contado con 16 radiotelevisiones públicas, y Malta ha acogido el festival después de que Francia, ganadora en Tiflis, declinara la organización.

EL CUARTO SEGUNDO PUESTO DE ESPAÑA

España es uno de los países fundadores del festival infantil en 2004 y ha participado ahora en doce ocasiones. Hasta ahora solo María Isabel, con su canción 'Antes muerta que sencilla', ha conseguido alzarse con el trofeo, hace 20 años en Lillehammer (Noruega).

El segundo puesto de Lucas Paulano es el cuarto de la historia de España, tras los logrados en 2003, 2005 y 2023, con Sandra Valero y su 'Loviu', y se suma a los dos terceros puestos de 2019 y 2020. En 2025, Gonzalo Pinillos fue quinto con 'Érase una vez' y, en 2024, Chloe DelaRosa sexta con 'Como la Lola'.