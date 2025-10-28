Moreno insiste ante la patronal en la "estabilidad construida desde las mayorías amplias": "Valoremos lo que tenemos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sede de la CEA con motivo del Día de la Empresa. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este martes ante un foro eminentemente empresarial en los beneficios de la "estabilidad" social y política; una estabilidad que "se construye desde las mayorías amplias". "De no haberla --mayoría parlamentaria--, no habrá estabilidad", una "lección" que, según Moreno, hay que "valorar". "Valorar lo que tenemos", ha remarcado.

En su intervención en la clausura del Día de la Empresa en Andalucía organizado en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y en el día en el que el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Presupuestos para 2026, el presidente de la Junta ha subrayado que "la estabilidad es difícil de conseguir y fácil de perder".

"Pese a lo que ocurre en otros lares --caso de Extremadura, donde la presidenta del PP, María Guardiola, ha convocado elecciones por no conseguir en los últimos dos años aprobar unos presupuestos--, lo que pasa aquí con naturalidad --presupuestos en Andalucía en "tiempo y forma"--, es fundamental para amparar el crecimiento económico y para la credibilidad y la confianza tanto exterior como interior", ha argumentado Juanma Moreno.

"Sí pasan, y muchas cosas, si no se aprueban presupuestos", ha sostenido el presidente andaluz en alusión directa a la falta de presupuestos por parte del Gobierno de España. "Las cosas se van paralizando", ha sentenciado, al tiempo que ha puesto el acento en el hecho de que la estabilidad política en Andalucía ha permitido que la economía regional "goce de buena salud".

En este punto, ha agradecido a los empresarios andaluces el "nivel de complicidad, diálogo y cordialidad" durante sus años de mandato, refiriéndose a las próximas elecciones autonómicas y al resultado que arrojen finalmente las urnas. "Quiero confiar en que el año que viene estaré aquí" en la CEA.

El proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 asciende a 51.597,9 millones de euros y prevé un crecimiento de la economía del 2,3% y la creación de 85.750 empleos, de manera que la tasa de paro se sitúe por debajo del 14%. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno para informar sobre los Presupuestos de 2026, que son los cuartos y últimos de la legislatura y que, como ha ocurrido en los años anteriores, son aprobados en "tiempo y forma".