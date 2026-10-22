Moreno, sobre los insultos de Milei a Sánchez: "Estoy en contra de los exabruptos, una campaña debe ser propositiva"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha manifestado este jueves, tras los insultos del presidente de Argentina, Javier Milei, al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ayer en un acto en Madrid en el marco de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que él está en contra de los "exabruptos" y de las expresiones de "calibre grueso".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Juanma Moreno ha manifestado que una campaña electoral tiene que ser "propositiva", y ha querido dejar claro que está en contra de los "exabruptos" por parte de todos.

"Creo que los ciudadanos lo que esperan de esta campaña son propuestas y soluciones a sus problemas y de luego es lo que yo voy a hacer", ha añadido Juanma Moreno.