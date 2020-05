Moreno mantiene una relación "fluida" con diputaciones y se reunirá este lunes con los alcaldes andaluces de capital

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este domingo que mantiene una "relación fluida" con los presidentes de las diputaciones provinciales de la comunidad, así como con los alcaldes, y al respecto ha anunciado que este lunes mantendrá una videoconferencia con los regidores de las ocho capitales andaluzas.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que ha valorado el desarrollo de la videoconferencia de presidentes autonómicos celebrada este domingo con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Moreno ha manifestado que habla con los alcaldes "con mucha frecuencia", al igual que con los presidentes de Diputación, y que mantiene "reuniones de carácter telemático con extremada prudencia".

De hecho, ha indicado que, entre "la semana pasada y la anterior, probablemente haya podido contactar con más de 100 alcaldes de manera directa", algo que ha considerado positivo.

No obstante, el jefe del Ejecutivo andaluz ha apostillado que "los presidentes de comunidades autónomas tenemos la gestión sanitaria y un amplio espacio competencial que no tienen las diputaciones", por lo que, a su juicio, el presidente del Gobierno "está obligado en una crisis como ésta a tener este tipo de reuniones telemáticas" como son los videoconferencias de presidentes que se vienen manteniendo cada domingo durante el estado de alarma.

"En nuestro caso, las competencias no son las mismas y por tanto no hay tanta necesidad" de ese tipo de reuniones, no obstante lo cual "mantenemos una relación fluida y estable" con las diputaciones, según ha reiterado Juanma Moreno.