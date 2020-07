Moreno pide a PSOE-A y Adelante que "reconsideren posición" y "discrepen" con el Gobierno en el reparto de fondos Covid

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves que la izquierda "reconsidere su posición" en relación al reparto del Gobierno de España de los primeros 6.000 millones de los fondos Covid porque considera que PSOE-A y Adelante Andalucía "son mucho más útiles metiendo el hombro" y ha asegurado que "a veces hay que discrepar" con el partido.

Así se ha pronunciado Moreno ante el Pleno del Parlamento tras la pregunta del portavoz de Cs, Sergio Romero, en la que el presidente de la Junta ha reclamado "conciencia, coherencia y sentido común en defensa de los andaluces".

"Estoy convencido de que tenemos que sumar esfuerzos, el Gobierno tiene que entender a Andalucía, no puede dejarla en la penúltima posición teniendo la población más amplia", ha remarcado Moreno, a la vez que ha insistido en que es "un debate perdido" porque "no lo entiende nadie" y, de este modo, "cuanto más se empeñe" el Gobierno "solo va a perder más credibilidad".

Además, Moreno ha hecho referencia a que la comunidad comenzaba 2020 "cargada de esperanza" por "el crecimiento del PIB que iba a crecer más que la media española y de la zona euro" y porque "se estaban alcanzando registros inéditos" en inversión extranjera.

La llegada del Covid-19, "la crisis más dura de la historia de Andalucía", ha supuesto la caída del PIB en "un 10% y en España en casi el 11%" considerando que "cuando nuestra comunidad empezaba a caminar con faso firme nos ha llegado esta pandemia".

Sin embargo, el presidente ha indicado que "las crisis también son oportunidades" porque "miden la capacidad del Gobierno y de la sociedad para mejorar". En este sentido, ha abogado por "robustecer la sanidad andaluza, española y del mundo".

Tras hacer un repaso por iniciativas del gobierno andaluz como la ley de mejora y simplificación administrativa, "los 400 millones de obra pública movilizados durante la pandemia", el Plan Aire o Playas Seguras, Moreno ha lamentado "el problema de que el Gobierno no entienda a Andalucía".

Por ello, el presidente de la Junta ha pedido al Gobierno que haga un "esfuerzo de empatía" para entender "las necesidades, anhelos y sueños" de la comunidad y ha reclamado que "al menos" los partidos de la oposición "ayuden a generar esa empatía".

"VÍCTIMAS IDEOLÓGICAS"

De su lado, el portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos, Sergio Romero, ha lamentado que "los andaluces no comprenderían ser las víctimas ideológicas del señor Sánchez" y se ha preguntado "qué más tiene que hacer el Gobierno andaluz" para que "en Moncloa a alguien se le encienda la luz y vean que existimos".

En esta línea, Romero ha explicado que la realidad es que "Sánchez e Iglesias siguen sin pagar lo que le corresponde a Andalucía". "Mucho me temo que volverán a discriminarla en el reparto de los 140.000 millones", ha criticado, al mismo tiempo que se ha preguntado "qué le ha hecho Andalucía a Sánchez" y si "acaso no hemos cumplido la regla de gasto, de déficit o si acaso no es suficiente tener superávit por primera vez en la historia".

También ha defendido que "aún se podría hacer mucho más" y, a su vez, ha señalado que "es imposible porque el Gobierno central ni paga, ni devuelve lo que nos ha quitado", haciendo referencia a los 1.000 millones en políticas sociales, 800 de la financiación autonómica, 537 del IVA de 2017 y 200 de Políticas Activas de Empleo. "Casi 2.500 millones de euros que iban destinados a Sanidad, a Educación, a los dependientes, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, mayores, personas con discapacidad, parados, y a impulsar la economía y la contratación", ha apuntado el diputado de Cs.

El portavoz del grupo Ciudadanos ha lamentado que "a pesar de todo el esfuerzo" algunos quieren colocarles "el papel de malos" y, en esta línea, Romero ha manifestado que prefiere "ser el malo que ayuda con el Plan Aire, el Plan Vive o las tarjetas monedero, a ser el bueno que se hace pasillitos de aplausos teniendo 30.000 muertos encima de la mesa".

Por último, ha valorado a todos los trabajadores que han estado en primera línea durante la crisis sanitaria, "hoy somos más fuertes gracias a los sanitarios, más sabios gracias a los profesores, y más resilientes gracias a los trabajadores de la primera línea", pero ha insistido en que "no podemos caer en la autocomplacencia, vienen meses muy duros y no tenemos alternativa, podemos arrimar el hombro por Andalucía o hacer pasillitos de aplausos".