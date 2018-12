Moreno: Vox es una "amenaza para el cambio" y el PSOE "su mejor aliado al hacerle la campaña"

Actualizado 27/11/2018 10:45:32 CET

Plantea que el "tronco común" de educación lo establezca el Estado y que las comunidades no se "miren el ombligo"

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato a presidir la Junta de Andalucía por el PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado que VOX actualmente "más que un aliado es una amenaza para el cambio" al entender que puede limitar el crecimiento de los populares y ha culpado al PSOE de ser "el mejor aliado" de la formación liderada por Santiago Abascal al "hacerle la campaña".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Moreno afirma que está centrado en que el PP saque el mejor resultado posible para conseguir "propiciar un cambio tras cuatro décadas de socialismo" y entiende que VOX puede incluso, potenciar "otras opciones políticas como Podemos en circunscripciones como Córdoba". Además, considera que el PSOE tiene "mucho interés en hacerle la campaña para VOX". "Nunca ha tenido mejor aliado que el PSOE, ya que todos sus diputados hablan de VOX", recalca.

Preguntado por la tendencia de este partido, asegura que no conoce su ideario ni su programa, aunque afirma que lo ha intentado "por todos los medios". "Ocultan su ideario real", recalca Moreno, que "ahora mismo" no se plantea llegar a acuerdo con la citada formación en la que detecta "incoherencias", como presentarse para unas elecciones regionales teniendo en cuenta que "no cree en las comunidades autónomas". También, indica que están en contra de la Unión Europea, lo que sería "un desastre para el campo andaluz".

Respecto a su propia formación, señala que el hecho de que hasta el momento no haya conseguido gobernar en Andalucía, pese a tener "distintos candidatos, estilos, programas y coyunturas", responde al "entramado de influencias" del PSOE, indicando que en los juzgados se investigan "4.300 millones para gastos discrecionales para hacer favores políticos". "Es una gesta épica de David contra Goliat", incide.

Además, cuestionado por los casos de corrupción en el PP, advierte de que, aunque se ha actuado "con prontitud", lo ha pagado "muy caro, mucho más que otras formaciones porque nuestro votante es muy exigente". "Tenemos que aprender todos la lección de que la corrupción y la política no pueden ir juntos. Ha de ser erradicada porque degrada al partido político", concluye.

LA REORDENACIÓN PÚBLICA Y EL ALQUILER DE ESQUÍES

Tras hacer referencia al debate entre los cuatro candidatos en TVE, "con propuestas especialmente por parte de PSOE y Cs", ha desgranado las apuestas del PP con una "bajada masiva" de impuestos ante la "fiscalidad asfixiante" existente, a la par que plantea recortar el número de altos cargos.

Afirma que el sector público ha de "reordenarse y reorganizarse, pero sin afectar a trabajadores", ya que considera que la Junta "hace cosas que no debe hacer una administración", como el alquiler de esquíes en Sierra Nevada, donde "hace la competencia" a las empresas. Sin embargo, defiende que hay una parte del sector público que es "completamente necesario" y plantea el refuerzo del servicio de sanidad pública o la reorganización de las agencias, donde "hay trabajadores que denuncian que no tienen trabajo que hacer", apostando por crear un "cuerpo de élite" para atraer riqueza a Andalucía.

"NO PUEDE HABER 17 MODELOS EDUCATIVOS, ALGUNOS OPUESTOS"

Por otra parte, Moreno ha hecho referencia a las declaraciones de su líder nacional, Pablo Casado, sobre las competencias en educación, ante lo que el responsable andaluz asegura que "nadie esta hablando de devolverlas", ya que entiende que éstas son del Estado y que cede su gestión a las comunidades. "No se puede ir a 17 modelos educativos diferenciados claramente, algunos opuestos entre sí, y que cada comunidad se mire el ombligo", asevera, dejando claro que esa situación hace "un flaco favor como país".

En su opinión, "no tiene sentido que un libro de texto en Andalucía diga que España es un estado plurinacional porque es un concepto que no es constitucional o que se estudien sólo ciertos conceptos de Andalucía pero los niños no sepan que existe por ejemplo el Ebro u otras culturas". Insiste en que hay ciertas materias en las que el Estado "tiene mucho que opinar, como historia o geografía", y pone como ejemplo a Alemania, "un país muy descentralizado pero donde el tronco común lo establece el Estado, aunque lo administran las comunidades", como ocurriría en España con la justicia.

"HAY QUE ACABAR CON EL ANACRONISMO DE GIBRALTAR"

Por último, cuestionado sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre Gibraltar, advierte de que "el problema es que depende de quien haga la interpretación y no se ponen de acuerdo", lo que ve como "sinónimo de inseguridad jurídica" para los ciudadanos y trabajadores del Campo de Gibraltar. "Me creo al ministro principal de la Roca, que habla con claridad meridiana, diciendo que lo que ha firmado España es papel mojado", recalca.

Al respecto, Moreno afirma que al PP se le pueden criticar "muchas cosas", pero que en este asunto hizo una tarea "ingente de negociación para que se diera un pasito hacia un paso irrenunciable, hacia la cosoberanía". "Gibraltar fagocita el empleo en Cádiz y existe un permanentemente un dumping fiscal. Hay que acabar de una vez con un anacronismo de esa naturaleza", sentencia, destacando las ventajas que hubieran supuesto la cosoberanía y el uso compartido del aeropuerto.