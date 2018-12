Marín (Cs) rehúsa valorar posibles acuerdos con partidos como VOX hasta que tengan representación parlamentaria

Publicado 27/11/2018 10:47:57 CET

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha rehusado este martes valorar acuerdos con otros partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, como VOX, para poder gobernar en Andalucía hasta que tengan representación parlamentaria.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Marín ha rechazado pronunciarse sobre posibles acuerdos con otras fuerzas políticas que concurren a las elecciones autonómicas que aún "no tienen representación parlamentaria" y ha insistido en que para pactar con otros partidos tendrán que entrar primero en el Parlamento andaluz.

Sin hacer referencia a VOX en ningún momento, el candidato de la formación 'naranja' ha añadido que "si además no representa los principios y valores que defiende Cs, no podrán llegar a acuerdos" con su partido. "Hay 27 fuerzas políticas que se presentan en estas elecciones y no conozco si alguna de ellas va a entrar en el Parlamento", ha dicho.

De otro lado, ha dejado claro que no llegará a ningún acuerdo con Podemos, si bien ha añadido que si Cs y PP tienen suficientes escaños para gobernar "habrá un cambio en Andalucía".

"Nosotros, en primer lugar, hablamos de proyectos y no de repartir sillones, no de con quién sino para qué vamos a poner en marcha un gobierno en Andalucía", ha manifestado.

Asimismo, ha afirmado que los votos de Cs tampoco servirán para que Susana Díaz y el PSOE sigan gobernando en Andalucía, después de haber incumplido los acuerdos de investidura alcanzados con la formación naranja en la anterior legislatura.

"Cuando llegue el 2D habrá un resultado electoral y por qué va a ser Díaz la que tenga que hablar con los demás partidos, a lo mejor yo soy capaz de encontrar apoyos", ha afirmado.

En esta línea, Marín ha recordado que en las anteriores elecciones, Díaz habló con todas las fuerzas políticas pero "no convenció a nadie", por lo que finalmente la formación naranja tuvo que poner en marcha una legislatura firmando un acuerdo de investidura que le daba "la oportunidad de demostrar que se podía confiar en ella".

No obstante, ha advertido de que "no se puede confiar en Susana Díaz" porque "no cumple nada". "Creo que yo me merecía como mínimo una llamada de teléfono para explicarme por qué no cumplía con los acuerdos de investidura", ha indicado y ha añadido que le podría haber dicho que "lo que le interesaba era alejarse de las elecciones generales o del calendario jurídico que le podría pisar los talones".

Así, ha asegurado que "a nadie le vale el cuento de la inestabilidad" de Gobierno, ya que "unas semanas antes" de que convocara elecciones la Cámara andaluza había sacado adelante tres leyes por unanimidad de todos los grupos. Además, ha recordado que Díaz "en ningún momento" ha planteado la negociación de los presupuestos para 2019, por lo que a su juicio, "estaba buscando una excusa para adelantar las elecciones que no tiene nada que ver con la situación del Parlamento".

ELECCIONES GENERALES Y ALIANZAS ANDALUZAS

Preguntado por si las elecciones generales pueden influir en las alianzas en Andalucía, Marín ha dicho que en las decisiones del grupo parlamentario de Cs no. De hecho, ha señalado que después del 2D vendrán las elecciones municipales donde habrá que hacer que las instituciones sean gobernables a través de apoyos o acuerdos, "hablando de confianza y de proyectos".

"El resultado de las elecciones andaluzas no tiene nada que ver con el resto para Cs, aunque algunos como Pablo Casado ya han dicho que las elecciones andaluzas son un simulacro", ha indicado y ha añadido que entiende que a Díaz "no le apetezca" que Pedro Sánchez haga campaña con ella al haberle dado "un portazo en las narices" con la financiación autonómica, haya repartido con el PP y Podemos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y esté negociando los presupuestos con independentistas en la cárcel.

No obstante, se ha mostrado orgulloso de contar con Albert Rivera e Inés Arrimadas, así como con otros miembros de su partido porque, a su parecer, demuestra que "hay un sólo proyecto para el país".