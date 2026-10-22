Moreno presume ante Montero de la aprobación anual de Presupuesto en Andalucía mientras ella no logró "ni presentar" PGE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responde a las preguntas de los grupos en la sesión de control al Gobierno. A 22 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Juanma Moreno, ha anunciado en el pleno del Parlamento que el presup - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha presumido este jueves ante la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de que en esta comunidad autónoma se presentan, se debaten y se aprueban Presupuestos año tras año, mientras que ella como ministra de Hacienda no consiguió "ni presentar" un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la última legislatura.

Así se lo ha reprochado el presidente de la Junta a la líder socialista andaluza en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en la que Moreno ha avanzado algunos detalles del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027 que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo 28 de octubre.

Moreno ha destacado que la Junta pretende "dedicar dos de cada tres euros" del próximo Presupuesto "a gasto público", así como "invertir 17.000 millones de euros en sanidad, 7.600 millones en educación, y el triple de dinero a la dependencia" respecto a lo que Montero "le dedicaba como consejera" andaluza.

Por su parte, María Jesús Montero ha replicado a Moreno que "si Andalucía puede confeccionar este Presupuesto es porque ha recibido del Gobierno de España" presidido por Pedro Sánchez "las mayores transferencias de su historia, entre otras cosas" --según ha apostillado la también exvicepresidenta--, porque el Ejecutivo central no aplicó la política de Moreno de "bajar a discreción los impuestos". Frente a ello, el presidente de la Junta le ha pedido que "respete la dignidad de los andaluces" que "trabajan todos los días y pagan muchos impuestos", porque el Gobierno no les "regala nada", según ha aseverado Moreno, que ha instado a la líder del PSOE-A a dejar de "tratar a los andaluces como pedigüeños".

En esa línea, ha señalado a Montero que "debería saber que cada vez que se paga el IVA", o "cualquier impuesto, el 50% de lo que recauda el Estado es para Andalucía", y que la administración central tiene "la obligación de devolver" dichas cantidades a las autonómicas, y ha defendido que como en Andalucía "se ha recaudado más porque hay más actividad económica que en el resto de España, lógicamente tenemos más dinero, gracias al Gobierno de Andalucía", ha reivindicado el presidente.

Además, ha espetado a Montero que "hay que venir muy desahogado" al Parlamento para, después del "maltrato que se le da a Andalucía" con "un modelo de financiación" autonómica "en beneficio de una sola comunidad" --en alusión a Cataluña--, "venga a hablar de que nos ayudan" a los andaluces.

MORENO A MONTERO: "NO LA VEO MUY PUESTA" EN PRESUPUESTOS

El presidente de la Junta ha incidido en recordar que Montero no presentó Presupuestos como ministra de Hacienda en la legislatura que ahora finaliza para indicarle que no la ve "muy puesta" en materia presupuestaria, y ha señalado que "el 80%" de la cantidad del Presupuesto para 2027 que aprobará su gobierno "es autofinanciada", y que las cantidades de fondos europeos "bajan un 8,5%", al igual que "cae un 18,3% las transferencias finalistas", por lo que ha defendido que las cuentas andaluzas del próximo año serán fruto "del esfuerzo, el compromiso y el trabajo de nueve millones de andaluces" que "no tienen que darle las gracias" a Pedro Sánchez, ha remachado Moreno antes de acusar al presidente del Gobierno socialista de haber "maltratado" a Andalucía.

La secretaria general del PSOE-A ha respondido a Moreno preguntándole si "cuando gobernaba" en España Mariano Rajoy (PP) "los andaluces hacían el mismo esfuerzo de su trabajo y de su capacidad para poder tener recursos" que ahora, y ha incidido en defender que "las transferencias --del Gobierno-- son las que le posibilitan construir un presupuesto con las rebajas fiscales" que "siempre anuncian" desde el Ejecutivo andaluz.

Moreno le ha respondido que se ha "olvidado un poco de la técnica presupuestaria" por haberse llevado "una legislatura entera sin presentar" Presupuestos en España, un "mérito histórico" que comparte con Pedro Sánchez, según le ha advertido el también presidente del PP-A a la actual portavoz parlamentaria socialista.

Además, ha insistido en defender que la Junta cuenta con "más recursos porque, gracias a las reformas" de su gobierno, "entre ellas, las bajadas de impuestos", hay "un millón más de contribuyentes en IRPF, y eso significa que ingresamos mucho más dinero de antes, porque crecemos por encima de la media de España y de Europa", ha presumido también Juanma Moreno.

ALUSIONES A "PUCHERAZO" ELECTORAL Y LA 'LEY DE NIETOS'

En varios momentos del debate entre Montero y Moreno ha habido alusiones a las advertencias sobre un supuesto "pucherazo" electoral y sobre la conocida como 'ley de nietos'.

Así, Montero ha reprochado a Moreno que esté "permitiendo que se hable, con la actitud que hemos visto de su vicepresidente" --en alusión a Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía-- "de 'pucherazo' electoral cuando se habla de la 'ley de nietos'", así como que quieran "separar el derecho al voto de la condición de nacionalidad".

"Es gravísimo", ha advertido la dirigente socialista, que ha preguntado a Moreno si "esos que ustedes llaman 'pucherazos' votaron en las anteriores elecciones autonómicas y han posibilitado que usted aquí sea presidente, o es 'pucherazo' cuando gobierna Pedro Sánchez y cuando toca votarle a usted no es 'pucherazo'".

El presidente de la Junta le ha respondido que la cuestión a la que ella ha aludido es "judicial" e implica al Tribunal Supremo y al Constitucional, una corte de garantías de la que ha remarcado que este pasado miércoles "dijo, por abrumadora mayoría, que esto --la cuestión relativa al censo electoral y a la 'ley de nietos'-- hay que verlo".

Moreno ha preguntado a Montero si "no le parece bien que haya transparencia absoluta en el sistema democrático", y ha defendido que "si hay alguna duda por parte de algún sector, para eso está la justicia".

El presidente de la Junta ha replicado a la líder del PSOE-A para finalizar que "lo que no se puede hacer es lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez, que ha sido devaluar las instituciones y la propia calidad democrática, ponerla en duda", así como le ha afeado "incumplir la Constitución sin presentar siquiera un Presupuesto". "A eso se le llama devaluar las leyes democráticas", ha espetado Moreno a Montero para concluir.