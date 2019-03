Moreno prevé aprobar en dos semanas la supresión del impuesto de sucesiones y finalizar en 27 días las auditorías

Publicado 29/03/2019 11:56:50 CET

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, prevé que el Consejo de Gobierno apruebe en dos semanas la práctica eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, con la bonificación del 99 por ciento del mismo, así como también finalizar en 27 días las auditorías de las administración de la Junta y de los entes instrumentales.

Así lo ha anunciado Moreno en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, en la que ha destacado que se trata de los dos asuntos que impulsó el primer Consejo de Gobierno que celebró el Ejecutivo de coalición PP-Cs, concretamente el pasado 26 de enero, durante su reunión en Antequera (Málaga).

El jefe del Ejecutivo andaluz ha dicho que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, está trabajando para que la práctica supresión del impuesto de sucesiones y donaciones pueda acelerarse y aprobarse probablemente dentro de dos semanas, "no en el próximo Consejo de Gobierno, sino en el siguiente".

Según ha indicado, se trata de un compromiso de su partido pero también "personal". "Hay mucho sufrimiento y Andalucía se está empobreciendo fiscalmente", ha afirmado Moreno, quien se ha mostrado convencido de que después de que este impuesto "pase a la historia" habrá mucha gente que vuelva a poner su domicilio fiscal en Andalucía, revirtiendo así el "verdadero éxodo fiscal" que se había producido.

En relación a las auditorías, Moreno ha explicado que el trabajo aún no ha finalizado pero que su Gobierno ya cuenta con una serie de datos muy importantes con los que están trabajando. "Vamos a clasificarlos, a ponerlos en conocimiento de los medios de comunicación y a publicarlos en el Portal de la Transparencia para que la gente vea el verdadero caos que había durante los gobiernos socialistas", ha señalado.

"ESTAMOS INUNDADOS DE DATOS"

Tras apuntar que están "inundados de datos", el presidente de la Junta ha denunciado que los mismos ponen en evidencia "la falta de interés sobre los asuntos públicos, la falta de ambición y el descontrol generalizado en todas las consejerías, lo que ha provocado un menoscabo para todo los contribuyentes, que hemos pagado las desvergüenzas que el PSOE ha practicado en Andalucía".

Así, ha censurado que los anteriores gobiernos socialistas no hayan reclamado hasta 2.000 millones de euros en subvenciones que no han sido bien utilizadas y que tendrían que ser reintegradas. De esta cantidad, ya han prescrito 900 millones "que no se van a cobrar nunca porque nadie ha movido un dedo", ha afirmado Moreno, añadiendo que cada día prescribe en Andalucía medio millón de euros.

En su opinión, si los andaluces hubieran conocido esta situación hace algunos años "el cambio se habría producido antes". No es de recibo, según ha manifestado, que en los últimos diez años no se hayan ejecutado 27.000 millones de fondos presupuestados. "Se ha perdido mucho dinero por una dejación absoluta, por lo que el PSOE nunca más podrá decir que son capaces de gestionar los intereses públicos y, de manera muy especial, los servicios básicos esenciales", ha añadido.

Preguntado sobre si los interventores de la Junta consistieron esta situación, Moreno ha respondido que "el poder omnipresente del PSOE ha condicionado incluso a los propios funcionarios de la Junta, habiendo hasta nombrado a funcionarios de acomodo". Ello se demuestra, según ha precisado, en que en el marco de la investigación judicial sobre el caso de los ERE, ha habido interventores imputados.

El presidente de la Junta ha dicho que confía en el cuerpo de interventores, pero que quiere "interventores independientes" y que por ello se va a crear un cuerpo propio de interventores que accedan al cargo por "mérito y capacidad, y no a dedo". "Tienen que ser los garantes de la transparencia en la administración", ha defendido.