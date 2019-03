Susana Díaz pide al Gobierno andaluz que deje de "llorar y lamentarse y se ponga a trabajar"

Publicado 29/03/2019 12:59:44 CET

VILLANUEVA DE ALGAIDAS (MÁLAGA), 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y líder de la oposición en Andalucía, Susana Díaz, ha pedido a los miembros del nuevo Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos que dejen de "llorar y lamentarse", emplazándolos a ponerse "a trabajar".

Díaz, que realiza este viernes un recorrido por las localidades malagueñas de Villanueva de Algaidas, Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas y Vélez-Málaga, ha sido cuestionada por las críticas del Ejecutivo a la gestión socialista: "Este Gobierno lo único que está haciendo es lamentarse y llorar todo el día; lo que tienen que hacer es trabajar".

En este sentido, ha apuntado que si lo que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos llama desbloquear es continuar el trabajo de los socialistas "bienvenido sea", destacando, por ejemplo, el trabajo "ingente" realizado por el exconsejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro en su departamento para ayudar a este sector en Andalucía.

A juicio de Susana Díaz, en dos meses de gobierno del nuevo equipo de la Junta "no ganamos para sustos", pidiéndoles que dejen de "falsear datos" y emplazándoles a trabajar por la región y que esta no sea noticia "por asuntos desagradables", citando la polémica por las sociedades pantalla en Panamá por parte del delegado territorial de Empleo en Málaga, Miguel Guijarro.

Cuestionada por las críticas a la ejecución presupuestaria de la Consejería de Igualdad y concretamente en las partidas contra la violencia de género, Díaz ha manifestado que no sabe si es "mala fe, incapacidad, ineptitud o desconocimiento".

"No sé si en dos meses esa señora --en referencia a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz-- no sabe lo que tiene en sus manos, no conoce lo que es la gestión pública o hay mala fe a la hora de trasladar su incapacidad para hacer frente a algo tan sensible y vital como las políticas de igualdad", ha trasladado a los periodistas.

En este sentido, ha recordado que las partidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género "llegan entre finales de octubre y finales de noviembre y las elecciones fueron el 2 de diciembre". Por ello, ha solicitado a Ruiz que informe de qué lleva ejecutado desde que está al frente de la Consejería, "desde su toma de posesión".

"Al principio pensaba: hay que dejar tiempo para que conozcan, se documenten pero si estas son las aportaciones tras dos meses... eso es malo para una Consejería que es el corazón de la igualdad", ha manifestado.

También se ha mostrado "sorprendida" por las declaraciones de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, sobre la sequía: "Espero que tengan algo más que el ruego y mirar al cielo" --para que llueva--. "Si trae esa receta así nos va a ir. Si eso es lo que nos espera... mal vamos", ha concluido.