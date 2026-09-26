Moreno: "El problema de la vivienda ha crecido más de un 30% desde que gobierna Sánchez"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que "el problema de la vivienda ha crecido más de un 30 por ciento desde que gobierna" Pedro Sánchez. "Cuando ellos hablan de vivienda y, más de ocho años después de gestión de gobierno, el problema se ha acrecentado, algo no habrán hecho bien después de casi una década de políticas intervencionistas", ha indicado.

Así lo ha manifestado Moreno en una entrevista con el diario digital 'El Confidencial', publicada este sábado.

"El intervencionismo del Gobierno y la excesiva ideologización en torno al problema de la vivienda han cometido un grave error: limitar los precios y no dar seguridad cuando se produce un impago", ha señalado.

Sobre las medidas que prevé la Junta para hacer frente al problema de la vivienda, ha expuesto que se ha puesto "mucho suelo". "Hemos cambiado la norma, permitiendo el uso como vivienda de bajos, gimnasios que se han reconvertido o zonas que habían sido abandonadas en el ámbito industrial. Hemos hecho una bolsa de vivienda pública muy importante e iniciamos con la primera piedra unas nuevas mil viviendas de protección oficial", ha indicado el presidente, apuntando que además se ha "reordenado la normativa para hacerla mucho más simple".

Ha añadido que la Junta se ha marcado un primer objetivo concreto: "Impulsar 20.000 nuevas viviendas asequibles en cinco años, duplicando el ritmo de promoción". Ha señalado que hay "capacidad para ir más allá", ya que "hoy contamos con una Bolsa de Suelo con capacidad para más de 43.000 viviendas, y los proyectos residenciales que se están canalizando a través de la Unidad Aceleradora suman más de 20.000 viviendas, de las que cerca de 8.700 serían protegidas".

Por tanto, según señala el presidente en la entrevista, "el objetivo tiene que ser recuperar durante años un ritmo de construcción suficiente para que la oferta vuelva a acercarse a las necesidades reales de los andaluces".

Y a eso se le suma, según ha indicado, una "bajada de impuestos": "Vamos a ayudar a los andaluces a comprar vivienda con el aval juvenil, que ampliamos hasta los 40 años, y vamos a bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el ITP, del 7 al 6,75%. Tenemos el compromiso de reducirlo cada año un cuarto de punto para acabar la legislatura en el 6%, de los más bajos. Y vamos a elevar el límite del precio de la vivienda para los tipos reducidos y superreducidos de 150.000 a 200.000 euros, porque 150.000 se ha quedado muy bajo con la subida incesante del precio".

Las nuevas bajadas de impuestos en materia de vivienda que se recogerán en los Presupuestos de la comunidad para 2027, "beneficiará a casi 150.000 andaluces", según ha manifestado el presidente.

A la pregunta sobre el hecho de que el Gobierno central acuse a comunidades como Andalucía de no colaborar en su política de vivienda, Juanma Moreno ha expuesto que las "competencias son compartidas y no tenemos ningún problema en colaborar. Pero lo que no se puede es imponer".

"La política de vivienda del Gobierno de Sánchez ha sido un fracaso estrepitoso y nos ha impuesto políticas que vienen marcadas, además, en gran medida por sus socios de Gobierno. Son propuestas ideológicas: limitación de precios, intervención del mercado y algunos piden incluso expropiar las casas a los propietarios. Son medidas que han generado una contracción del mercado del alquiler", ha señalado.

Para Juanma Moreno, "no podemos decir que exista una cifra exacta a partir de la cual el problema de la vivienda quede resuelto. Las estimaciones nos hablan de una brecha acumulada muy importante, pero además Andalucía sigue creciendo y creando nuevos hogares".

"Por eso, más que fijarnos una cifra cerrada, necesitamos aumentar de manera sostenida el ritmo de construcción durante los próximos años. Y ahí tienen que entrar tanto la vivienda libre como, especialmente, la vivienda protegida y asequible", ha señalado.

En su opinión, "se tarda mucho tiempo en poner suelo a disposición del desarrollo urbanístico y, por tanto, de la creación de empleo. Hay muchas trabas burocráticas, mucha presión fiscal y, si encima hay mucho intervencionismo como el que el Gobierno de Sánchez ha puesto en marcha en estos ocho años, tenemos un panorama absolutamente desolador".

Respecto a qué previsión de crecimiento se incluirá en el Presupuesto de 2027, ha manifestado que se está haciendo el cálculo para los presupuestos, también en función de la revisión de crecimiento del propio país, pero "es verdad que Andalucía vive un buen momento económico", ya que de 2019 a 2025 ha crecido un 12,9%, frente al 12,3% de la media nacional y el 9,3% de la europea.

"Significa que hemos crecido por encima de la media española y comunitaria y que nuestra economía es mucho más sólida de lo que era antes", según Moreno, para quien esa solidez se debe "a un gobierno estable, con políticas claras y reformas económicas que han propiciado seguridad jurídica y estabilidad institucional; a la bajada de la presión fiscal, la reducción de cargas burocráticas aunque todavía nos queda mucho por hacer y la apuesta por las energías renovables y, como consecuencia de ellas, por la industria".

Sobre si ha notado "mayor temor o dudas entre los inversores" por el pacto de gobierno con Vox, ha señalado que "la verdad es que no", porque el resultado que tuvo el PP-A en las elecciones del 17 de mayo fue "muy contundente", faltando solo dos diputados para la mayoría absoluta en un Parlamento de 109 escaños.

"El acuerdo con Vox ha sido proporcional a lo que los andaluces han querido. Cuando no tienes mayoría, la dinámica parlamentaria te obliga a pactar si quieres un gobierno estable. Creo que el acuerdo es sensato y que hasta ahora la actitud de Vox ha sido responsable", ha señalado.

Ha indicado que sí notó en las primeras semanas "inquietud entre algunos empresarios. Pero, transcurridos estos primeros 70 días de legislatura, han visto que hay normalidad institucional y estabilidad". "Una vez superados esos momentos iniciales y visto que es un acuerdo razonable en el ámbito económico y social, y que el peso del Gobierno lo sigue llevando el PP porque es el partido claramente mayoritario, no he visto ninguna inversión ni ningún empresario que haya dado un paso atrás o que haya generado dudas. Todo lo contrario: los grandes proyectos siguen en marcha y seguimos siendo una comunidad atractiva para la inversión", ha manifestado.

Sobre si cree que habrá Presupuestos Generales del Estado para 2027, ha considerado que "presupuestos no va a haber, eso ya lo sabemos". "Pero si hubiera presupuestos, cosa que ya sabemos que no va a haber, demandaríamos primero inversiones millonarias en red eléctrica. Y, segundo, infraestructuras. Necesitamos la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras, el primer puerto de mercancías de España, que lleva años incomunicado", ha indicado.