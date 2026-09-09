Moreno se reúne este miércoles en Granada con los alcaldes de los municipios afectados por los terremotos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido el día de hoy. A 20 de agosto de 2026 en Ceuta (España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita la Ciudad Autónom - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se va a reunir este miércoles con alcaldes de municipios de Granada que han sufrido los efectos del enjambre sísmico del mes de agosto. También mantendrá un encuentro con representantes de asociaciones vecinales del distrito del Zaidín, el más afectado por los seísmos en la capital granadina.

La agenda del presidente también prevé su vista a Churriana de la Vega para conocer algunos de los daños ocasionados por los terremotos en esta localidad del área metropolitana y las obras de reparación que se han efectuado.

De esta manera, Moreno visita este miércoles Granada después de que el Consejo de Gobierno aprobara este pasado martes la declaración de situación excepcional para los municipios de la provincia afectados por la serie sísmica iniciada el 14 de agosto de 2026.

La medida habilita una línea de cooperación económica extraordinaria de siete millones de euros para financiar la reparación de infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local dañadas por los terremotos.

La previsión es que el presidente de la Junta anuncie este miércoles un plan de medidas adicional para paliar los efectos de esta serie sísmica que continúa en la actualidad aunque con terremotos de baja magnitud. Moreno tenía previsto realizar esta visita a Granada la semana pasada, pero fue anulada debido al retraso de un vuelo, lo que ha generado críticas por parte del Gobierno y el resto de partidos.

La declaración de situación excepcional para los municipios granadinos afectados por los terremotos cubre el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 y se concentra especialmente en los municipios de la Vega de Granada, la zona donde se ha registrado la mayor concentración de daños según el informe técnico preliminar elaborado por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El primer terremoto significativo se registró el 14 de agosto, con epicentro en La Zubia y magnitud 3,7. Al día siguiente, un seísmo de magnitud 4,8 con epicentro en Alhendín sacudió con fuerza el área metropolitana de Granada, lo que llevó a la Junta de Andalucía a activar, a las 02,10 horas del 15 de agosto, el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en fase de emergencia y situación operativa 1.

El 18 de agosto se produjo un nuevo terremoto de magnitud 4,8, con epicentro al noroeste de Gójar, seguido de varias réplicas de magnitud superior a 3,9 en Churriana de la Vega, Alhendín y Ogíjares.

Desde entonces, el seguimiento técnico confirma una tendencia general de decaimiento en frecuencia, intensidad y magnitud, con algún repunte puntual como el registrado el 27 de agosto. A fecha 8 de septiembre, la actividad sísmica acumula ya más de 1.500 terremotos desde su inicio.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico permanece activado en fase de emergencia y situación operativa 1. El martes 8 de septiembre a las 09,47 horas se declaró la fase de recuperación del Plan.

Bajo la coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía, se han realizado hasta el momento 1.188 inspecciones técnicas de edificios, se han recibido 8.186 comunicaciones y gestionado 5.784 emergencias a través del 112, y se han atendido 532 llamadas en el teléfono específico de atención psicológica habilitado para la población afectada.

La situación de emergencia ha obligado a desalojar de forma preventiva a casi 700 personas, ante el riesgo que presentaban sus viviendas, de las que el lunes 7 de septiembre pudieron volver cerca de 400 personas en Las Gabias. Hasta 31 municipios han activado su Plan Territorial de Emergencia Local.