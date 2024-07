Motril (Granada) pide a los sindicatos desconvocar la huelga de limpieza para no dañar a la hostelería en pleno verano

GRANADA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Motril (Granada) ha pedido este miércoles a los sindicatos que desconvoquen la huelga de limpieza prevista a partir del próximo lunes 5 de agosto con motivo de la externalización del servicio, toda vez que el proceso para sacar a licitación este contrato público sigue adelante con la subrogación de todos los trabajadores y los paros "sólo servirán para dañar la imagen de la ciudad" y a los hosteleros en plena campaña de verano.

Las organizaciones sindicales mantienen la convocatoria de huelga después de que el encuentro mantenido el martes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) finalizara sin acuerdo al confirmar el Ayuntamiento su decisión de extenalizar el servicio y les informara de que la aprobación definitiva de los pliegos tendrá lugar este viernes.

Será este mismo día cuando los trabajadores, en asamblea, decidan acerca de la huelga, que inicialmente se ha proyectado con paros parciales de dos horas diarias desde el 5 y hasta el 18 de agosto. A partir del día 19, finalizadas las fiestas patronales, la huelga pasará a ser de jornada completa de manera indefinida. Hasta entonces los sindicatos mantienen su propuesta de suspender los paros si el Ayuntamiento decide aplazar la aprobación de los pliegos parar abrir "una vía de diálogo".

El teniente de alcalde encargado del área municipal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha señalado que se "han vuelto a detectar errores formales por los servicios jurídicos en la convocatoria de esta huelga y se están estudiando posibilidades para actuar".

En todo caso, ha opinado que "la huelga no tiene ningún viso de prosperar respecto de alcanzar acuerdos", pues los pliegos se van a aprobar esta misma semana y no se puede "alterar el objeto de la licitación, ya que es un proceso público con una serie de requisitos que se deben cumplir".

Los sindicatos aluden al incumplimiento del acuerdo de integración del año 2018, pero el Ayuntamiento lo niega puesto que "los trabajadores municipales están integrados en la plantilla y ahora se ha decido que se van a integrar en una empresa respetando todos y cada uno de sus derechos".

CONDICIONES

"En el mes de febrero decidimos externalizar el servicio y en estos cinco meses hemos estado siempre abiertos al diálogo para alcanzar acuerdos, pero no se han alcanzado porque los sindicatos no nos han realizado propuestas, nosotros hemos indicado frecuentemente que podíamos sentarnos con ellos para dialogar diferentes cuestiones relacionadas con los trabajadores como la permanencia en la categoría profesional y otra serie de cuestiones que podían inquietarles, pero los sindicatos no han querido alcanzar acuerdos con el consistorio ya que no han aceptado nunca la decisión de externalizar el servicio de limpieza", ha narrado el teniente de alcalde.

Ha señalado que "los hosteleros de la ciudad ya han comunicado su gran preocupación por esta huelga, pues llega en un momento muy importante para el sector y puede afectar de manera importante a la gran inversión realizada por la hostelería para el periodo veraniego y con las Fiestas Patronales por delante".

Así, ha insistido en que "se van a respetar todos y cada uno de los derechos laborales de los trabajadores" en la subrogación y ha defendido la externalización del servicio de limpieza para conseguir "una mejora realmente importante para la calidad y la imagen de la ciudad, atendiendo a una gran demanda ciudadana", ha insistido.