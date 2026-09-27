Movimiento Sumar Andalucía se adhiere a la movilización feminista de Marea Violeta de este lunes

Archivo - La diputada autonómica y Cocoordinadora andaluza Esperanza Gómez. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Andalucía ha anunciado que respalda la movilización feminista convocada para el próximo 28 de septiembre por la plataforma Marea Violeta de Andalucía, que reunirá a asociaciones y colectivos de mujeres de las ocho provincias andaluzas ante las respectivas Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. La protesta responde a la cesión de competencias en materia de Justicia y Violencia de Género a Vox, tras el pacto de investidura de 150 medidas firmado el pasado 2 de julio entre el PP-A y la formación de extrema derecha.

Según ha concretado la formación en una nota, en virtud de ese pacto, que permitió la reelección de Juanma Moreno como presidente de la Junta, Vox asumió la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Manuel Gavira Florentino, vicepresidente segundo del Gobierno andaluz. De esa Consejería dependen, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, con ellos, las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) y el Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA).

En contexto, Marea Violeta de Andalucía, plataforma que coordina a organizaciones de mujeres de toda la comunidad, exige que cualquier decisión sobre estos recursos preserve su independencia técnica y su especialización profesional, al margen de intereses políticos o ideológicos. "No es la primera vez que este ámbito genera alarma, en 2019 Vox ya solicitó al Parlamento andaluz la lista nominal del personal que firmaba los informes psicosociales sobre mujeres maltratadas, petición que el Ejecutivo de entonces rechazó por motivos de protección de datos", han agregado.

Asimismo, han precisado que la fecha elegida "no es casual", el 28 de septiembre coincide con el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, lo que añade una capa reivindicativa a la jornada. "La protección de las víctimas de violencia machista no puede estar en manos de quien la niega y defiende que volvamos a los tiempos de la sumisión y la invisibilidad", ha apostillado la diputada autonómica y Cocoordinadora andaluza Esperanza Gómez.

"Vox, con la ayuda del PP, ha pedido las listas nominales de las profesionales que las atienden obligan a las jóvenes que quieren abortar a tener que pasar por un interrogatorio y no condena los acosos en las clínicas. Son ya 39 las mujeres asesinadas por la lacra de la violencia machista, no se puede ser equidistante, nosotras tenemos claro que siempre estaremos al lado de nuestras compañeras", ha añadido Gómez.

De este modo, Movimiento Sumar Andalucía llama a la participación en las concentraciones convocadas en las ocho provincias y traslada su solidaridad al conjunto del movimiento feminista andaluz, al tiempo que ha precisado que la ley obliga a los poderes públicos "a garantizar estos recursos, no a debilitarlos".

"*Vamos a estar el 28S en la calle no para protagonizar nada, sino para sumar. Esto lo convocan las asociaciones de mujeres y las organizaciones sindicales y sociales, y ahí es donde tiene que estar cualquier fuerza política que se diga feminista: apoyando, no al frente.", ha concluido la secretaria de feminismo de Movimiento Sumar Andalucía, Rosario Luque.