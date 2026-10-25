Muere un hombre en un atropello ocurrido la A-339 a su paso por Priego de Córdoba (Córdoba)

Archivo - Un agente durante un control de la Guardia Civil un día antes de la Operación de Nochevieja, en la carretera A-1, a 30 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha fallecido en la madrugada de este domingo en un atropello ocurrido en la A-339 a su paso por el municipio Priego de Córdoba (Córdoba), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

En una nota, la entidad coordinadora ha detallado que el teléfono 112 recibió minutos antes de las 5,30 horas una llamada en la que un ciudadano informaba de un atropello a un varón ocurrido en el kilómetro 28 de la carretera A-339 (sentido Almedinilla).

La sala del 112 activó a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que solo pudieron certificar el fallecimiento de un varón de 43 años; los sanitarios, además, atendieron a otro hombre de 38 en el mismo lugar del suceso. No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se han producido este suceso.