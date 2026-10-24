Un fallecido y cuatro heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Alhaurín el Grande (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de una carretera de la provincia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y cuatro han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos en el término municipal de Alhaurín el Grande (Málaga) en la tarde de este sábado, ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El accidente ha ocurrido poco después de las 17,30 horas entre el kilómetro 10 o 12 de la A-404, han indicado desde la Jefatura Provincial de Tráfico. Los testigos, según 112, han explicado en sus avisos que había varios heridos y que podía haber personas atrapadas en los vehículos.

La sala coordinadora ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado un helicóptero a la zona.

Fuentes de los bomberos y de la Policía Local han confirmado al 112 que una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas; de hecho una de ellas ha tenido que ser evacuada en helicóptero.

Además, dos personas han tenido que ser rescatadas por los bomberos del interior de los vehículos, porque habían quedado atrapadas, una en cada turismo.

Por otro lado, también se ha producido otra incidencia en las carreteras de provincia, en este caso en la A-7 a la altura del núcleo de Benagalbón en Rincón de la Victoria (Málaga), debido al incendio de una autocaravana, ocurrido sobre 16,30 horas, que ha obligado a cortar el carril derecho de la vía.