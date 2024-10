Nieto destaca la disponibilidad de espacios en Jaén para nuevos juzgados mientras llega la Ciudad de la Justicia

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido el alquiler de un local en Jaén para ponerlo a disposición de los nuevos juzgados que la ciudad "necesita", de modo que "no estén condicionados por la falta de espacio" mientras el proyecto de la Cuidad de la Justicia se hace realidad.

Así lo ha indicado este miércoles en comisión parlamentaria y en respuesta a la pregunta formulada por el diputado del PSOE Víctor Torres, quien se ha referido a "la dispersión" de este tipo de infraestructuras en la capital jiennense, con "13 sedes judiciales".

"Más allá de esos compromisos permanentes y que van retrasando, que si el inicio de la Ciudad de la Justicia, que se podrá hacer en 2024, que ya no en el 2025, que no podrá terminarse en esta legislatura, etcétera, hay una realidad y es que hace unos meses alquilaron un local en el Paseo de la Estación para ubicar determinados juzgados", ha dicho.

En concreto, según ha añadido el parlamentario, "en la primavera hace como año y medio" se situó en ese espacio el Juzgado de Primera Instancia número 4 en este Paseo de la Estación.

"Distintas informaciones arrojaban que había una inversión en torno a 600.000 euros, otras fuentes dicen que 850.000 euros de presupuesto para el alquiler de un edificio de unos 3.000 metros cuadrados con el objetivo de intentar provisionalmente unificar algunos juzgados, que sería algo importante para la ciudad y para la provincia de Jaén", ha dicho.

En este sentido, Torres ha preguntado al consejero si "podría clarificar esta situación" y explicar "si han renunciado temporalmente, mientras que la Ciudad de la Justicia se construye o no, a unificar juzgados" en ese inmueble, donde "solo hay un juzgado".

Nieto ha señalado, en primer lugar, que la capital jiennense ha tenido "necesidades judiciales crecientes e incumplimientos sistemáticos". Ha puesto como ejemplo la Ciudad de la Justicia, de la que "en el año 2002 se puso un primer cartel" del proyecto, que el actual Gobierno pretende "llevar a término".

"No puede ser inmediato porque es un proyecto muy importante, de más de 30.000 metros cuadrados, muy costoso, con mucha dificultad la tramitación y que requiere el tiempo suficiente para que se pueda llevar a cabo", ha resaltado, no sin echar en falta haber encontrado el proyecto "avanzado de periodos anteriores".

Mientras tanto, según ha subrayado, la Junta debe garantizar dos cosas: "que no se deteriore más el servicio de justicia en Jaén" y que no se tenga que renunciar al crecimiento de juzgados porque no haya sitio.

"A eso se va a destinar ese edificio del Paseo de la Estación. A que los crecimientos que necesite Jaén no estén condicionados por la falta de espacio", ha precisado el titular de Justicia, quien ha apuntado que Jaén "necesita como mínimo tres juzgados más" y se debe contar con una instalación que los pueda albergar.

Tras preguntarse si el Ministerio de Justicia va a establecer esos tres juzgados, Nieto ha considerado que "no". "Pero yo no quiero que el Ministerio me diga no te lo doy porque no tiene sitio. Hay un sitio, un espacio ya disponible para poner en marcha esos nuevos órganos judiciales", ha subrayado.

Junto a ese espacio, Nieto ha resaltado que la Consejería dispone ya de "la inversión necesaria para el material digital, el mobiliario y el personal que haga falta". De este modo, "falta que el Ministerio responda afirmativamente a esa petición" de nuevo juzgados, sobre lo que ha preguntado al PSOE si va a apoyar esta reivindicación ante el Gobierno de España.