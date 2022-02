Nieto (Unidas Podemos) pide a Moreno "empatía" porque "sus pasos se parecen a los de Díaz" en gestión de sanidad pública

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reclamado este viernes, en la previa de la movilización convocada este sábado por los sindicatos por la situación de la sanidad andaluza, al Gobierno andaluz que "en vez de criminalizar a la gente que sale a la calle, ser un poco más empático" por cuanto ha considerado que "los pasos que va dando Moreno Bonilla se parecen a los pasos de Susana Díaz cuando también era un clamor social la situación de la sanidad pública".

En una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, tras mantener junto a la diputada en el Congreso y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Isabel Franco, una reunión con el secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, Nieto ha reclamado a los dirigentes del PP "contención, respeto y pensar qué pasos están dando" al esgrimir de nuevo que "habida cuenta de dónde llevaron a Susana Díaz porque son los mismos".

"No se acuerda el Partido Popular de las movilizaciones de la ultima etapa del Gobierno anterior, no se acuerda del lema 'más batas y menos corbatas'", ha sostenido Nieto sobre las críticas de dirigentes del PP, partido que considera que los sindicatos la hacen para beneficio del PSOE.

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía ha instado al Gobierno andaluz a "pensar en la desprotección y preocupación que viven tantísimos miles de personas que no son atendidos con la diligencia debida", por cuanto ha descrito que "tienen un problema de salud que no saben cuál es", de manera que se encuentran con "listas de espera para una prueba diagnóstica, y luego otra lista de espera para recibir un tratamiento", por lo que ha esgrimido que "si no tienen dinero no pueden recurrir a la sanidad privada" y se ha lamentado de que "se encuentran en una situación en la que no deberían insultarles, faltarles al respeto", con el argumento de que "quienes hablan de instrumentalización tiene recursos suficientes para resolver el problema".

Nieto ha recriminado igualmente al Gobierno andaluz "el agotameinto del personal sanitario" tras alegar que "lo más creativo que han puesto son turnos de 12 horas" para afrontar la sexta ola del coronavirus.