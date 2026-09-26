Ningún candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba alcanza el 50% y se citan el 3 de octubre a la segunda vuelta

Archivo - El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial José Antonio Romero presenta su precandidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía. - CANDIDATURA JOSÉ ANTONIO ROMERO

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La militancia socialista de Córdoba capital tendrá que acudir a una segunda vuelta de las Primarias para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba para las Elecciones Municipales del 23 de mayo de 2027 entre José Antonio Romero y Ángel Ortiz, las dos candidaturas que han obtenido mayor respaldo en las urnas después de que ninguna de las tres candidaturas en liza que concurrían a la primera votación celebrada este sábado, 26 de septiembre, haya superado el 50 por ciento de los votos.

De este modo, las dos candidaturas lideradas por José Antonio Romero y Ángel Ortiz, que han obtenido respectivamente el 45,24% y el 29,52% de los votos, pasan a la segunda vuelta, mientras que la candidatura que ha recibido un menor número de apoyos queda fuera del proceso, la encabezada por Victoria Fernández, con el 25,24% de los sufragios. La participación en las urnas se ha situado en el 60,52%, según ha concretado la formación en una nota.

Así, la segunda votación tendrá lugar el sábado, 3 de octubre, de acuerdo con el calendario establecido para las Primarias socialistas, y volverá a estar abierta a la militancia de las agrupaciones del PSOE de Córdoba capital habilitadas para el proceso.

El resultado de esta segunda vuelta determinará quién encabezará la candidatura socialista a la Alcaldía de Córdoba en las próximas Elecciones Municipales del 23 de mayo de 2027 entre las propuestas de Romero y Ortiz. La proclamación definitiva corresponderá a la Comisión de Ética y Garantías del PSOE una vez que los resultados hayan sido verificados conforme al procedimiento establecido.

La primera jornada de votación se ha desarrollado este sábado en las ocho agrupaciones socialistas de Córdoba capital, con las mesas abiertas, con carácter general, entre las 10,00 y las 20,00 horas, salvo en Alcolea, donde el horario previsto era de 18,00 a 20,00 horas.

Las tres candidaturas que han concurrido a este proceso han estado encabezadas por Victoria Fernández, Ángel Ortiz y José Antonio Romero, después de superar la fase de presentación y validación de avales requerida para participar en las Primarias. Estas tres candidaturas decidieron suspender el pasado viernes todos los actos y encuentros previstos con motivo del final de campaña en señal de duelo y respeto por el fallecimiento en accidente de tráfico del comisario, escenógrafo, productor cultural y militante del PSOE de Córdoba Pablo Téllez, a cuyo funeral han asistido en la mañana de este sábado.

En contexto, los tres candidatos se sometieron a principios de semana al primer debate de Primarias organizado por el PSOE de Córdoba abierto a la militancia y con atención previa a los medios de comunicación, en un ejercicio de participación y democracia interna que ha sido valorado por las candidaturas aspirantes y por los activistas socialistas.

En este espacio, compartieron diálogo durante casi dos horas para "escuchar, contrastar y plantear a los afiliados y afiliadas las distintas propuestas en torno a bloques temáticos como diagnóstico de la ciudad, programa de acción o alianzas con sectores sociales y equipos para gobernar".

La militancia socialista de Córdoba capital tendrá así en siete días una reválida, cuando vuelva a las urnas para decidir si José Antonio Romero o Ángel Ortiz será la persona encargada de encabezar el proyecto del PSOE en la ciudad en las elecciones municipales de 2027.