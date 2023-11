'No me quites mi hospital' dice que el edificio de Consultas Externas del Materno-Infantil de Córdoba "es insuficiente"

Imagen de la revista del Reina Sofia que recogía en 2007 el proyecto de un futuro Hospital Infantil. - 'NO ME QUITES MI HOSPITAL'

CÓRDOBA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'No me quites mi hospital', que surgió en 2008 "para reivindicar la creación de un nuevo Hospital Infantil" que "había sido prometido por la Consejería de Salud", ha afirmado este martes que "la creación ahora del nuevo edificio de Consultas Externas" del actual Hospital Materno-Infantil de Córdoba "es del todo insuficiente".

Ello es así, según ha subrayado la plataforma en una nota, porque el proyectado nuevo edificio, cuyas obras han comenzado, "no da respuestas a todas las necesidades del Infantil, porque encajonará aún más las zonas de hospitalización de los niños y seguirá perpetuando las deficientes condiciones actuales".

A este respecto, 'No me quites mi hospital' ha recordado que "desde esta plataforma se hizo un llamamiento, en diversas ocasiones, para pedir un cambio de proyecto", para que fuera, "no solo un edificio de consultas, sino un Hospital Infantil completo", pero "durante este tiempo perdido no se hizo el más mínimo gesto por abordarlo".

A juicio de la plataforma, "la política de parcheo de las instalaciones hospitalarias infantiles" en Córdoba "fue iniciada por el Gobierno andaluz del PSOE y ha continuado con el del PP" y, en este sentido, desde la plataforma han recordado que "siempre" han "demandado un proyecto general y no pequeños proyectos que palíen, pero no resuelvan, las necesidades completas hospitalarias de los niños".

Así, "el edificio de Consultas Externas es necesario y mejorará la asistencia, pero los niños seguirán viendo muros cuando se asomen a las ventanas de sus habitaciones, las Urgencias Infantiles seguirán sin luz natural, los quirófanos seguirán sin poder ampliarse y, una vez más, nos daremos cuenta de que para estos dirigentes sanitarios los niños no son la prioridad".