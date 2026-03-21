La nueva colección del diseñador cordobés Andrew Pocrid se inspira en la historia de amor entre Manolete y Lupe Sino

El diseñador cordobés Andrew Pocrid celebra su décimo aniversario en el mundo de la moda con la colección 'La Rosa de Lupe-Spring Summer 2026', presentada en un desfile en La Casa de Manolete Bistro de Córdoba. - ANDREW POCRID

CÓRDOBA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diseñador cordobés Andrew Pocrid celebra su décimo aniversario en el mundo de la moda con la colección 'La Rosa de Lupe-Spring Summer 2026', que ha presentado en un desfile privado en Córdoba, concretamente en La Casa de Manolete Bistro, de hecho se inspira en la historia de amor entre Manolete y Lupe Sino.

Según asegura Andrew Pocrid, "'La Rosa de Lupe' no es sólo una colección de moda flamenca, sino un homenaje a quienes se atrevieron a ser diferentes, a quienes hicieron de su estilo un acto de libertad", de modo que "hoy esa herencia se reinterpreta en la mujer empoderada, que pisa con la misma seguridad que Manolete en la plaza y con la valentía de Lupe al desafiar a la sociedad de su tiempo".

En este sentido, el diseñador resalta que se trata de "una colección para recordar que la moda, como el arte, vive de la osadía". 'La Rosa de Lupe', inspirada en la figura de Manolete y su pareja, Lupe Sino, como símbolos de la vanguardia y el empoderamiento de la época, refleja los valores de la marca. Es además una colección muy especial, pues Andrew Pocrid cumple diez años como uno de los diseñadores de moda flamenca más destacados a nivel nacional.

En la propuesta artística se materializa la esencia de la pareja en el entorno más auténtico: la propia Casa de Manolete. Formada por 36 'looks', la colección se inspira en la arrebatadora pasión de Manolete y Lupe Sino. Dos figuras que vivieron intensamente, desafiando las normas de su tiempo. Él, un icono que elevó el toreo a la categoría de arte. Ella, una mujer libre, moderna y valiente que eligió amar sin miedo.

La velada de presentación se ha transformado en una experiencia para los cinco sentidos. La última morada del torero ha ejercido de escenario de excepción para la puesta de largo de la colección Spring Summer 2026 de la firma cordobesa.

El desfile ha transcurrido por los diferentes espacios de la casa. Algunos de los nombres más destacados del universo de la moda, y seguidoras de la firma, se han dado cita para descubrir de cerca la nueva colección de Pocrid. La modelo Jaydy Michel ha sido la encargada de abrir y cerrar el desfile, que ha supuesto una cita con la moda, la gastronomía y la esencia de la ciudad.

AMOR INMORTAL

En concreto, la dualidad inspira cada diseño de 'La Rosa de Lupe', con la sobriedad elegante de Manolete y la audacia transgresora de Lupe, que se traducen en siluetas que juegan con la tradición flamenca y reinventan la mujer contemporánea.

Además, la estética del torero se proyecta en las piezas sastre, características de la indumentaria del maestro, considerado un icono de moda. Mientras que la feminidad de Lupe florece en volantes elaborados y alegres estampados que irradian sensualidad.

En lo que a la gama cromática se refiere, el rosa alude a esa rosa que Lupe regala a Manolete en una de sus imágenes más famosas; el rojo representa la pasión y el amor, y el negro, el luto por su muerte.

Como es habitual en Andrew Pocrid, los complementos gozan de un gran protagonismo. Hay sombreros, casquetes o monteras reinterpretadas. Y la joyería cordobesa está presente de la mano de Álvaro Larrosa, creador de los pendientes de la colección en oro y cristales de Swarovski.

El broche de oro lo ha puesto un cóctel elaborado por Juanjo Ruiz, chef de La Casa de Manolete Bistro, tras una experiencia gastronómica realizada con productos de la tierra y basada en algunos de los platos más característicos de la cocina cordobesa.

En definitiva, el diseñador rinde homenaje a sus raíces y a la constante fuente de inspiración que supone Córdoba y la idiosincrasia cordobesa en su trayectoria.

DESDE LA INFANCIA

La firma Andrew Pocrid fue creada por el diseñador cordobés Andrés Pozuelo, que realizó sus estudios de diseño en el Istituto Marangoni de Milán. Apasionado por la moda desde su infancia, a su regreso consiguió hacer de su marca una de las más solicitadas en las alfombras rojas de todo el país.

Andrew Pocrid viste a una mujer empoderada, con mucha personalidad y segura de sí misma. El diseñador cordobés apuesta por creaciones sofisticadas, materiales de primera calidad y un patronaje que realza la elegancia y sensualidad natural de la mujer.