Guerra en Irán | Directo: Pakistán afirma que el alto el fuego incluye "aliados" y engloba "Líbano y otros lugares"

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado en la madrugada de este miércoles que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares".

"Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluyendo Líbano y otros lugares, con efecto inmediato", ha anunciado Sharif en un mensaje en redes sociales en el que ha mostrado su satisfacción y agradecimiento a los líderes de ambos países, ensalzando "una notable sabiduría y comprensión" y un compromiso "constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad".

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