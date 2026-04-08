Guerra en Irán | Directo: Pakistán afirma que el alto el fuego incluye "aliados" y engloba "Líbano y otros lugares"

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 8 abril 2026 8:18
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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) 

   El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado en la madrugada de este miércoles que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares".

   "Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluyendo Líbano y otros lugares, con efecto inmediato", ha anunciado Sharif en un mensaje en redes sociales en el que ha mostrado su satisfacción y agradecimiento a los líderes de ambos países, ensalzando "una notable sabiduría y comprensión" y un compromiso "constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad".

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán:

Las Bolsas asiáticas disparan sus ganancias y las europeas apuntan a fuertes alzas tras la tregua EEUU-Irán

Las principales Bolsas asiáticas registraban fuertes avances tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán, mientras que los futuros de las Bolsas europeas apuntaban a ganancias superiores al 5% a poco más de una hora para su apertura.

El precio del petróleo se hunde un 13%, hasta 95 dólares, tras acordar EEUU e Irán un alto el fuego temporal

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se desplomaba más de un 13% a las 7.20 horas de este miércoles, cotizando en el entorno de los 95 dólares por barril, tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán tan sólo dos horas antes de que venciera el ultimátum lanzado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

Pakistán afirma que el alto el fuego entre EEUU e Irán incluye "aliados" y engloba "Líbano y otros lugares"

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado en la madrugada de este miércoles que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares".

EEUU e Irán alcanzan un alto el fuego de dos semanas y Trump avanza que ayudará a "descongestionar" Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado a la noche de este martes como un "gran día para la paz mundial", tras haber negociado un alto el fuego de dos semanas con Irán, al tiempo que ha avanzado que ayudará a "descongestionar" el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán se ha comprometido a desbloquear de manera controlada por ese mismo periodo de tiempo.

Irán anuncia dos semanas de "paso seguro" por el estrecho de Ormuz aunque coordinado con sus Fuerzas Armadas

Las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya prorrogado por ese mismo periodo de tiempo su ultimátum contra la República Islámica.

Guterres celebra el alto el fuego de EEUU e Irán y urge al fin de las hostilidades

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado a última hora de este martes el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, instando a todas las partes a cumplir con el compromiso y calificando como "urgente" el "fin a las hostilidades".

Israel muestra su respaldo al cese al fuego anunciado por EEUU pero advierte que "no incluye" a Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mostrado su respaldo a la decisión anunciada la noche de este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los ataques contra Irán por dos semanas, aunque ha precisado que este alto el fuego "no incluye" a Líbano, país en el cual el Ejército israelí perpetra ataques desde el pasado 2 de marzo a raíz de la ofensiva lanzada de la mano de Washington contra Teherán días antes.

EEUU reivindica su "victoria" tras "alcanzar" sus objetivos militares en Irán y "conseguir la reapertura" de Ormuz

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reivindicado este martes la "victoria" de Estados Unidos en la operación 'Furia Épica' lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, tras asegurar haber "alcanzado" y "superado" sus objetivos militares fundamentales en un plazo de 38 días, así como por haber "conseguido la reapertura" del estratégico estrecho de Ormuz.

EEUU confirma la liberación de la periodista Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana en Bagdad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado este martes la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada una semana antes en Bagdad por la milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá, que ha anunciado horas antes su puesta en libertad "con la condición de que abandone el país de inmediato".

Irán anuncia dos semanas de "paso seguro" por el estrecho de Ormuz aunque coordinado con sus Fuerzas Armadas

Las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya prorrogado por ese mismo periodo de tiempo su ultimátum contra la República Islámica.

Trump acepta extender su ultimátum contra Irán por dos semanas

   El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado este martes "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán a escasas dos horas de que el mismo venza.

Al menos ocho muertos y decenas de heridos en un bombardeo israelí en Sidón, Líbano

Al menos ocho personas han muerto y una veintena más han resultado heridas en la madrugada de este miércoles en un bombardeo del Ejército de Israel en Sidón, capital de la gobernación homónima y que, sita en la mitad sur del litoral libanés, constituye la tercera ciudad más poblada del país.

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