Una obra analiza la historia de internamientos involuntarios en el antiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba

Imagen de las investigadoras que han participado en el desarrollo de la obra. - UCO

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha informado este viernes de que ya está disponible la obra colectiva 'Norma y Locura. El Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba (1885-1931)', libro que, desde la transdisciplinariedad, revisa aspectos jurídicos, sociales y clínicos en torno a las prácticas de los internamientos manicomiales involuntarios.

Según ha señalado la UCO en una nota, los expedientes de ingreso y las historias clínicas de las personas recluidas en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba sirven de material para ofrecer una visión histórica acerca de la organización institucional de la asistencia psiquiátrica en la ciudad cordobesa a fines del siglo XIX e inicios del XX.

Desde el ámbito jurídico se analizan tanto las posibles interacciones entre la historia de la locura, su estatus legal y el lugar que ocupa en el proyecto constitucional, como la aplicación en dicho hospital del modelo judicial de internamiento de la época.

Asimismo, en el campo de la psicología, se debaten consideraciones diagnósticas y terapéuticas sobre las experiencias vitales de las personas recluidas junto al análisis de las categorías que las miradas sexistas de quienes detentaron el poder de codificar normas y comportamientos que aplicaron de manera diferencial a hombres y mujeres.

El trabajo se enmarca en un convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Diputación Provincial de Córdoba y ha sido desarrollado por las investigadoras Judit Bembibre, Alicia Cárdenas, Ana Contreras, Naima Farhane, Auxiliadora Guisado y Celia Prados, coordinadora de la obra.

El proyecto se ejecuta desde la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán y se formula desde el enfoque de género como categoría transversal en los discursos científicos, con el objetivo de poner en evidencia la aplicación de estereotipos y criterios ideológicos más allá de la supuesta objetividad del médico psiquiatra.

La obra, publicada por la editorial Colex, está disponible en 'Open Access' para su lectura en este enlace 'https://doi.org/10.69592/979-13-7011-702-3'. La presentación del libro tendrá lugar el 24 de abril, a las 12,00 horasm en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y CC.EE y Empresariales, en el marco del programa de actividades 'Abril en la Biblioteca' de la Universidad de Córdoba.