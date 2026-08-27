Ogíjares (Granada) también aplicará una bonificación del 95% en el ICIO por los daños de los terremotos

Reunión de evaluación y seguimiento de los efectos de los terremotos en Ogíjares. - FB AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES

OGÍJARES (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ogíjares (Granada) aplicará una bonificación del 95% en el Impuesto Sobre las Construcciones, Instalaciones y Obra por los daños de los terremotos.

A través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Ayuntamiento ha dado cuenta de una reunión para avanzar en la puesta en marcha de esta medida extraordinaria, que se aplicará a las obras necesarias para reparar los daños ocasionados en viviendas y comercios afectados.

Desde el Consistorio de la localidad del área metropolitana señalan que el 95% es el máximo de bonificación permitido por ley y permitirá reducir de forma importante el coste de estas actuaciones.

Ogíjares se une así a Granada capital y a ayuntamientos como los de las localidades vecinas de La Zubia o Armilla, que también han anunciado la puesta en marcha de esta misma medida de apoyo para facilitar la reparación de los daños y ayudar a los ciudadanos a recuperar la normalidad.