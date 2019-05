El Parlamento acoge la campaña de Save the Children sobre la protección de los niños afectados por conflictos armados

Publicado 14/05/2019 13:42:43 CET

La presidente de la cámara andaluza, Marta Bosquet, y la ONG presentan la campaña 'No a la guerra contra la infancia'

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Save the Children y el Parlamento de Andalucía han organizado este martes un acto en la cámara andaluza para conmemorar el centenario de la organización y presentar en el territorio andaluz su campaña 'No a la guerra contra la infancia', que tiene como objetivo proteger a los niños afectados por los conflictos armados. Ambas instituciones pretenden sensibilizar a la población andaluza y a los poderes públicos para impulsar iniciativas que protejan a los niños de este tipo de violencia.

Según una nota de prensa, en el acto, al que han acudido diversas entidades como el Defensor del Pueblo y del Menor Andaluz, la Universidad de Sevilla y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), se han dado también a conocer las acciones previstas para celebrar los cine años en los que Save the Children lleva trabajando por los derechos de la infancia, así como los datos de su informe 'No a la guerra contra la infancia', en el cual se analiza de qué manera los conflictos armados impactan en la vida de los niños.

La presidenta del Parlamento de Andalucía ha dado las gracias a Save the Children por elegir "la casa de todos los andaluces" para conmemorar el centenario de la organización y presentar en el territorio andaluz su campaña 'No a la guerra contra la infancia'. "Hay ocasiones en que los objetivos que nos proponemos hablan por sí solos. Salvar vidas y proteger a los niños. Algo tan básico, tan necesario, son los objetivos de Save the Children desde su fundación, hace ahora 100 años. Felicidades", ha subrayado.

En su intervención, Bosquet ha puesto el foco en la "espantosa" vulnerabilidad de los niños y en las "injusticias insoportables" que sobre ellos recaen. "Hay una cifra desoladora y realmente impactante que grita este informe, 1 de cada 5 niños sigue viviendo en contextos de guerra y conflictos armados", ha explicado la presidenta de la cámara ahondando en que "igualmente desolador es que cientos de miles de niños mueran cada año por las consecuencias que provocan los conflictos armados: desnutrición, enfermedades y falta de atención sanitaria, de agua o de saneamiento".

La presidenta del Parlamento andaluz también ha querido tener palabras de agradecimiento hacia la ONG porque "es una esperanza que Save the Children siga trabajando en 20 países en guerra atendiendo a las emergencias humanitarias provocadas por conflictos armados". "No podemos menospreciar ni ignorar, desde la comodidad y la seguridad de nuestras sociedades, este esfuerzo. Es algo que a veces nos cuesta trabajo concebir, pero la guerra es una realidad, y una realidad catastrófica", ha incidido Bosquet, que ha concluido su intervención afirmando que "un planeta sin niños es un mundo sin futuro".

Por su parte, el director de la ONG en Andalucía, Javier Cuenca, ha informado de la aprobación de una Declaración Institucional conjunta de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento andaluz de apoyo a la Conferencia Internacional de Escuelas Seguras de Palma de Mallorca que se celebran los días 28 y 29 de mayo. El objetivo de esta conferencia, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, es concienciar a la comunidad internacional para declarar los centros educativos libres de conflicto y el respeto a la infancia como objetivo bélico de guerra.

"La infancia sufre los conflictos armados de manera muy grave, ya que está en juego su desarrollo físico, mental y psicosocial, cuando no su propia vida. Desde Save the Children denunciamos que los gobiernos y grupos armados que participan en conflictos no están respetando las zonas educativas ni están instando a que lo hagan a sus aliados o a aquellos que ejercen algún tipo de influencia. Además, estos gobiernos no están adoptando medidas para llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos fundamentales ni tampoco hay suficiente inversión sobre el terreno para proteger a niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto y favorecer su recuperación", añade Cuenca.

SOBRE SAVE THE CHILDREN

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja en programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. La organización atiende además a la infancia migrante y está centrada a proteger a los menores frente a la violencia. Save the Children quiere que todos los niños y niñas, independientemente de su condición o país de origen, puedan disfrutar plenamente de sus derechos y alcanzar el máximo de sus capacidades.