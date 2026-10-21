El Parlamento andaluz reelige a Mellado director general de RTVA con los votos de PP-A y Vox

El director general de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, en el Parlamento (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha procedido este miércoles a la reelección de Juan de Dios Mellado como director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), a propuesta del PP-A y Vox (socios en el Gobierno autonómico), así como a la renovación de los nueve miembros de su consejo de administración y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). También se ha elegido a Ana María Vielba como nueva directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Ambos cargos han contado con los apoyos de PP-A y Vox, mientras que los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han votado en blanco.

La sesión plenaria, cuya hora de inicio era a las 16,00 horas, ha arrancado con una hora de retraso debido a un encuentro que la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha mantenido con los portavoces parlamentarios para concretar cómo se desarrollarían las votaciones.

Esta sesión plenaria ya se desarrolla en el salón de plenos tradicional (la capilla del antiguo Hospital de las Cinco Llagas) tras culminar los trabajos de restauración del mismo. Mestre ha expresado su agradecimiento a todos los trabajadores de la Cámara y ha celebrado la vuelta al hemiciclo tradicional.

En una primera votación por llamamiento de los diputados, en tres urnas, se ha procedido a la votación del director general de la RTVA, de los nueve miembros del consejo de la RTVA y de los nueve representantes del CAA.

La candidatura de Juan de Dios Mellado para ser reelegido director general de la RTVA ha contado en esta primera votación con 67 votos a favor (PP-A y Vox) y 41 en blanco (PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía), de modo que no ha reunido los apoyos de más de dos tercios de la Cámara --el equivalente a 73 votos-- que se requería para su designación en primera votación. De esta manera, se ha procedido a una segunda votación en la que ha vuelto a lograr 67 votos y que han sido suficientes para la elección, ya que se requerían los tres quintos (65).

Por su parte, para la elección tanto de los nueve miembros del consejo de la RTVA como del Consejo Audiovisual se requería superar los tres quintos de la Cámara --un mínimo de 65 votos--, algo que también se ha logrado, si bien no todos los candidatos han conseguido el mismo número de apoyos. Los consejeros a propuesta del PP-A han sido los únicos que han conseguido la unanimidad de la Cámara.

La Comisión consultiva de nombramientos, relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones del Parlamento declaró ayer la idoneidad de los todos los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios para la Dirección General de la RTVA, el consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Se ha llevado a cabo una segunda votación en urna y por llamamiento tanto para la elección de directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía como para proceder a la segunda votación del director general de la RTVA. Ana María Vielba ha logrado 67 votos a favor (PP-A y Vox) y 41 en blanco (los partidos de la oposición).

NUEVOS CONSEJEROS

En concreto, a propuesta del PP-A han sido elegidos este miércoles en el Pleno como consejeros de la RTVA el actual presidente del consejo de administración, Rafael Porras; Mariví Romero Pérez --que también repite--, Francisco Rodríguez Roa y Lourdes Fuster. A propuesta del PSOE-A, el Pleno del Parlamento ha elegido como consejeros de la RTVA a Eva Suárez --que repite-- y a Alicia Murillo; por Vox, a José Antonio Gómez Granado; por Adelante Andalucía, a Pilar González, y por Por Andalucía, a Sergio Cedena.

Respecto al Consejo Audiovisual de Andalucía, el Pleno ha procedido a la elección, como consejeros a propuesta del PP-A, del periodista José Francisco Domínguez del Postigo, Domi del Postigo (actual presidente del órgano), así como de Mateo Rísquez Madridejos, Pilar Jimeno --ambos repiten-- y de Andrés Muriel. Por el PSOE-A, a Manuel Vargas y Patricia Godino; por Vox, a Luis Blasco Sáenz-Messía; por Adelante Andalucía, a Macarena Hernández, y por por Andalucía, a María Cruz Tornay.

El Parlamento ha dado así cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2019, de 26 de junio, que modificó la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, que atribuye al Parlamento andaluz la facultad de elegir "a la persona titular de la Dirección General de la RTVA, a las personas integrantes de su Consejo de Administración y a la persona titular de su Presidencia", así como a los nueve miembros del Consejo Audiovisual, "respetando la paridad de género".