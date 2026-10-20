El Parlamento aprueba la idoneidad de los candidatos a consejeros de RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía

El director general de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado (1d), comparece ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento. - María José López - Europa Press

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento andaluz ha aprobado este martes la idoneidad de los candidatos propuestos a consejeros del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Asimismo, la cámara andaluza ha aprobado la idoneidad del candidato a repetir como director general de RTVA, Juan de Dios Mellado, quién lleva en el cargo desde el año 2019. Junto con la aprobación de Ana María Vielba como candidata a la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Los grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad los nueve consejeros. El PP-A ha propuesto a Rafael Porras (actual presidente del órgano), María Victoria Romero Pérez y Lourdes Fuster; el PSOE-A, a Eva Suárez y Alicia Murillo; Vox, a José Antonio Gómez Granado; Adelante Andalucía, a Pilar González, y Por Andalucía, a Sergio Cedena.

Igualmente ha aprobado a los futuros miembros del Consejo Audiovisual. Para este órgano, el PP-A ha propuesto a Domingo del Postigo (actual presidente), Mateo Rízquez, Pilar Jimeno y Andrés Muriel; el PSOE-A, a Manuel Vargas y Patricia Godino; Vox, a Luis Guijarro Santos; Adelante Andalucía, a Macarena Hernández; y Por Andalucía, a María Cruz Tornay.

En el caso del candidato propuesto por Vox, Luis Guijarro ha sustituido a Luis Blasco como posible consejero del Consejo Audiovisual tras su renuncia.

El Pleno del Parlamento de este miércoles someterá a votación todos los cargos que tienen que ser elegidos por unas mayorías cualificadas.

La Ley 18/2007 de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) establece que la elección del director general será, en primer término, por dos tercios de los 109 parlamentarios que componen la Cámara, 73 votos favorables, mientras que si en primera votación no sale elegido su designación será por mayoría de tres quintos, 65 votos afirmativos.

La Ley 2/2019 de modificación de la Ley 18/2007 de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004 de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía establece que "en caso de vacante o cese, dimisión o cualquier circunstancia del director general, salvo lo establecido en el apartado b) del artículo 16.1, será el Parlamento por mayoría de tres quintos el que elija al nuevo director general en el plazo máximo de un mes".

En el caso de los integrantes del Consejo de Administración de la RTVA y de los miembros del Consejo Audiovisual la fórmula de designación es mayoría de tres quintos.