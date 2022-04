El Parlamento aprueba PNL de Cs con la que exige cogobernanza en la gestión de los fondos europeos

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles una Proposición no de Ley (PNL) del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda, mediante la cual se aboga por reclamar en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la participación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el diseño de las medidas que se financien con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para adaptarlas a las particularidades de cada territorio.

"La UE ha puesto a disposición de España 140.000 millones a través de los Fondos Next Generation, la mitad de los cuales, unos 69.000 millones, son transferencias directas de la UE a España, y que se transforman en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un plan que define el Gobierno de manera unilateral y en solitario, sin haber dejado que participen las CCAA y las Entidades Locales, a las cuales ha dejado sin ninguna capacidad de gestión y no se han escuchado los proyectos que son prioritarios para las mismas", ha denunciado el diputado de Cs y portavoz de la Comisión de Hacienda, Carlos Hernández White, durante su intervención en dicha comisión, según una nota de este partido.

Hernández White ha criticado que existe una conferencia sectorial, pero "no tiene utilidad práctica, es una verdadera pantomima, no hay un verdadero dialogo y todo se ha hecho de espaldas a las Entidades Locales y comunidades autónomas", al tiempo que ha recordado que "Vox ha sido cómplice al permitir la aprobación del Real Decreto Ley que daba carta blanca al Gobierno para la gobernanza de los fondos europeos sin contar con las comunidades".

"Y eso es lo que denunciamos desde Cs, porque se ha implantado un modelo de gobierno unilateral, sin escuchar a las administraciones territoriales y en el que, además, se está dando también la espalda a las verdaderas necesidades de la calle, de los andaluces en este caso", ha asegurado el diputado.

Para finalizar, el parlamentario de la formación liberal ha manifestado que "las ayudas no están llegando a las empresas", y en este sentido ha zanjado denunciando que "hay muchas cuestiones técnicas que no se han clarificado por parte del Gobierno y no está existiendo transparencia sobre el destino y la gestión de los fondos".