Parlamento convalida el decreto ley de la Junta para acelerar la renta mínima y las ayudas al alquiler

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este jueves el decreto ley por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de marzo y que supone acelerar la renta mínima y las ayudas al alquiler. La convalidación ha contado con el voto favorable de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que Adelante Andalucía se ha abstenido.

Este decreto ha sido expuesto por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ante la Diputación Permanente, que se ha desarrollado de manera presencial en el salón de plenos de la Cámara autonómica. Las medidas engloban a cinco consejerías, en concreto, las de Presidencia, Administración Pública e Interior; de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; de Educación y Deporte; de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Las medidas, según ha expuesto Ruiz, tendrán vigencia mientras se mantenga el estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación.

En el caso de su consejería, según ha expuesto Ruiz, se ha autorizado que se acelere la resolución de expedientes de Renta Mínima de Inserción Social para dar respuesta inmediata a las situaciones de vulnerabilidad producidas como consecuencia de la evolución del coronavirus en Andalucía, apuntando que existe un considerable retraso en la resolución de estas ayudas.

En primer lugar, se procederá a dictar resolución de concesión, dando por cumplidos todos los requisitos y estableciendo la cuantía en función de la composición de la unidad familiar, de todas las solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social en situación de urgencia o emergencia social ya presentadas, siempre que cuenten con el correspondiente Anexo V del Decreto Ley que regula esta prestación, acompañado de informe social.

Además, se procederá a dictar resolución, dando por cumplidos todos los requisitos y estableciendo la cuantía en función de la composición de la unidad familiar, de concesión de las solicitudes de ampliación de esta prestación. Por último, todas las prestaciones cuyo vencimiento se produzca durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma se prorrogarán de forma automática, considerándose como anticipo a cuenta de la renta y quedando supeditadas a la posterior revisión.

Según ha apuntado, esto va a permitir a la Junta responder con mayor agilidad ante el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad de las personas o unidades familiares solicitantes de la Renta Mínima, para que se puedan beneficiar lo antes posible de la concesión de estas prestaciones económicas. Se beneficirán 5.000 familias de esta medida.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Teresa Jiménez ha manifestado que estamos ante un decreto "farragoso" que demuestra la "incapacidad" del Gobierno andaluz para afrontar esta crisis sanitaria, económica y social y ha dicho que los socialistas apoyan, no obstante, este decreto por un ejercicio de lealtad y responsabilidad. Esta actitud incluye también, según ha apuntado, decir lo que opinan de un decreto "poco ambicioso, incapaz de dar respuesta a las necesidades de Andalucía". Ha señalado que las medidas que contempla sólo tienen en común que van acompañadas de presupuestos insuficientes y que no se incluye ni un sólo euro más a las partidas ya existentes o previstas. Ha indicado que el único dinero extraordinario que la Junta va a ser capaz de gestionar es el del Gobierno central, que "no es calderilla".

"Vuelven a llegar tarde y mal. Esperábamos que se pusieran las pilas y fueran valientes, pero lamentamos que sigan escondidos y parapetados en la propaganda y que no estén a la altura de Andalucía", ha dicho Jiménez al Gobierno autonómico.

La portavoz adjunta del Grupo Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha manifestado que esta comunidad, que conoce la precariedad laboral y la endeblez de su sistema productivo, tiene todas las papeletas para ser de las más castigadas por esta crisis, en el conjunto de España y de Europa. Ante esta situación, ha considerado que la Junta sólo trae "paños calientes" y un decreto con medidas "insuficientes, que no son ambiciosas" para hacer frente a la situación crítica que vivimos. Ha insistido en que el decreto "no es ambicioso" y sólo se aportan los recursos "escasos" que ya se habían incluido en el presupuesto de la comunidad o adelantan de los que tiene que llegar del Gobierno central.

Ha acusado a la Junta de aplicar "recetas antiguas" para una situación nueva y ha pedido más recursos económicos para la renta mínima y para el programa de refuerzo de alimentación infantil.

El diputado de Vox Manuel Gavira ha manifestado cuando pase esta pandemia, lo más importante es centrarse en el empleo y en la economía. Ha manifestado en relación con las ayudas a las viviendas, que hay que hacer frente a los retrasos que sufren este tipo de procedimientos por parte de la Junta y también se ha referido a los "retrasos" que existen en el origen en relación con la renta mínima.

La diputada del PP-A Ana Vanessa García ha manifestado que posiblemente las medidas incluidas en el decreto resulten insuficientes, pero por ello la Junta sigue tomando medidas cada semana, que responden a las necesidades y a la situación de vulnerabilidad que tiene la sociedad andaluza y que no es ninguna novedad. Ha lamentado que Andalucía siempre ha estado liderando los peores datos en situaciones de pobreza y de exclusión social y ante, esa situación, son necesarias decisiones "claras y contundentes como se hace en este decreto". Ha recalcado que se necesitan certezas y certidumbre y no estar dando "bandazos" como está ocurriendo con el Gobierno central.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha manifestado que la Junta está aportando y tomando medidas para hacer frente a la situación ocasionada por la crisis del coronavirus y ha lamentado que desde el Gobierno central no haya comprensión y no esté enviando recursos suficientes, sino que sólo llega "calderilla". Ha considerado que el decreto es un "un respiro" y ha señalado que la Junta está afrontando la situación con mucho rigor y solvencia, dando "esperanza a las personas que más lo necesitan". Ha destacado que el decreto incluye medidas inmediatas y precisas, aunque, sin duda, pueden resultar insuficientes, pero la Junta hace todo lo que puede. Sobre la renta mínima, ha dicho que no se trata ni de "limosna ni de caridad, sino de dignidad para los más vulnerables".

CONTENIDO DEL DECRETO

En cuanto a otras medidas que contempla el decreto, por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se incluye la agilización del abono de las ayudas al alquiler de vivienda. Con esta medida se podrán abonar durante el presente año unos 48 millones de euros, dando respuesta a las familias, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad que solicitaron la ayuda y que no deben verse afectadas por la suspensión de los plazos administrativos como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Por su parte, la Consejería de Educación y Deporte ha ampliado la garantía alimentaria al alumnado escolarizado en centros docentes privados sostenidos con fondos públicos con planes de compensación educativa durante el periodo de crisis provocado por el Covid-19. Esta medida beneficiará a 1.861 escolares en riesgo de exclusión social que utilizan el servicio de comedor de 19 centros concertados.

Por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se agilizarán las contrataciones para hacer frente a la pandemia y al desarrollo de las medidas de apoyo aprobadas por el Consejo de Gobierno.