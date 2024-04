Parlamento debate la próxima semana la comisión de investigación que pide PSOE sobre contratos sanitarios de emergencia

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía debatirá la próxima semana la creación de una comisión de investigación que pide el Grupo Socialista sobre la contratación sanitaria de emergencia del Gobierno andaluz que se inició durante la pandemia de coronavirus y se prolongó pasada ésta, en el periodo comprendido entre 2020 y 2023 y hasta la fecha de la presentación de la iniciativa.

El Pleno se celebrará el miércoles, 10 de abril, cuando comenzará a las 16.00 horas, y continuará el jueves 11, jornada en la que se abordará el debate sobre esa comisión de investigación sobre los contratos de urgencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las agencias públicas empresariales, que lo hará a la conclusión del bloque de preguntas orales, y que tiene la oposición del Grupo Popular.

Este orden del día ha recibido los votos a favor del Grupo Popular y Vox en Andalucía, mientras que han votado en contra los grupos Socialista, Por Andalucía, estos por el rechazo a la celebración de un Pleno monográfico sobre la gestión de la sanidad pública andaluza, y Mixto-Adelante Andalucía, por el retraso en la inclusión en el orden del día de su Proposición de Ley sobre crear el impuesto de estancias turísticas de Andalucía.

El Pleno de la Cámara autonómica comenzará a las 16.00 horas del miércoles con el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Por Andalucía sobre la adecuación de las pruebas de acceso a la Función Pública para las personas con discapacidad intelectual, que requiere posteriormente su tramitación ante la Mesa del Congreso de los Diputados. Esta iniciativa tiene el criterio contrario del Consejo de Gobierno a su toma en consideración.

En esta jornada se celebrarán tres comparecencias del Consejo de Gobierno. El titular de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, lo hará sobre la Comisión Interdepartamental para la promoción de la industria en Andalucía.

A ésta seguirá otra del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, sobre los contratos de patrocinio celebrados por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

El orden del día de esta jornada lo cerrará otra intervención del Consejo de Gobierno, en este caso sobre las medidas de impulso de las aguas regeneradas en Andalucía.

La actividad del Pleno se reanudará a las 9.00 horas del jueves con una Moción de Por Andalucía sobre acoso escolar y ciberacoso, a la que seguirá el debate de una Interpelación del Grupo Socialista sobre política general en materia de oncología.

A partir de aquí comenzarán las preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno, entre las cuales se incluyen las formuladas a partir de las 12.00 horas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La primera de las cuales se las hará el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre Ley de Incompatibilidades, a la que seguirá otra de la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, acerca de la situación actual del sistema sanitario andaluz.

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavirá, cuestionará a Moreno sobre políticas de gobierno en Andalucía, antes de que el presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, lo haga sobre falta de información y transparencia en la Junta de Andalucía y cerrará este apartado del debate la pregunta del portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, acerca de políticas de agua.

Tras el debate de la comisión de investigación sobre contratación sanitaria se sucederá el de tres Proposiciones no de Ley (PNL). Dos serán del Grupo Popular, una de ellas acerca de la declaración como profesión de riesgo de la actividad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y su equiparación salarial y una segunda sobre movilidad y sostenibilidad en la Costa del Sol y el Eje Mediterráneo andaluz. La tercera y última será de Vox sobre el nuevo marco fiscal para la creación de empleo y la protección de las familias.

PSOE-A, POR ANDALUCÍA Y ADELANTE VOTAN EN CONTRA DEL ORDEN DEL DÍA

La aprobación del orden del día de la próxima sesión plenaria ha contado con los votos en contra de los grupos Socialista y Por Andalucía por la no inclusión en el mismo del debate monográfico sobre sanidad que ambos vienen solicitando desde hace casi un año, así como del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que se ha quejado del "bloqueo" que, en su opinión, se está llevando a cabo contra el debate de su proposición de ley relativa a la posible implantación de una tasa turística en Andalucía.

Así, en el transcurso de la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha preguntado al presidente del Parlamento "si todavía sigue pensando que no hay motivos para celebrar un pleno monográfico sobre sanidad" en la Cámara, y ha remarcado que en el PSOE-A creen que "hay motivos más que suficientes" teniendo en cuenta "la situación de la sanidad pública" andaluza, y al hilo de "las noticias que conocemos de última hora, algunas verdaderamente escandalosas", ha añadido después de que haya trascendido la contratación del exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán en la aseguradora privada Asisa.

Por ello, la portavoz socialista ha instado al presidente del Parlamento a que "deje de vetar" ese debate y de "utilizar este Parlamento para que se hable sólo de lo que a ustedes les viene bien".

Frente a ello, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha apostillado que "los datos avalan que no se dan las circunstancias" para que se celebre ese debate monográfico que piden el PSOE-A y Por Andalucía, y, "para comprobar qué es un veto a un debate general de cualquier tipo" en el Parlamento andaluz, ha recomendado repasar "los boletines oficiales y los diarios de sesiones de este Parlamento durante los 37 años en los que gobernó el Partido Socialista" en la Junta.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha preguntado al presidente del Parlamento "por qué se sigue bloqueando" el debate de toma de consideración de la proposición de ley sobre la tasa turística que presentó su formación y que "se sigue sin incorporar al orden del día" del Pleno, según ha criticado antes de emplazar a Jesús Aguirre a aclarar "cuál es la razón de la Presidencia" del Parlamento "para seguir bloqueando esta iniciativa".

Jesús Aguirre le ha respondido que en el anterior Pleno ya se debatió una proposición de ley del grupo de Adelante --sobre la gratuidad de gafas y lentillas--, y en el siguiente se debatirá otra del grupo Por Andalucía registrada con anterioridad a la de la tasa turística, y ha señalado que estas iniciativas se van incluyendo en los órdenes del día "conforme se va creyendo más oportuno".

José Ignacio García ha replicado que "no hay ningún cupo máximo de proposiciones de ley en los Plenos", y "no hay razón justificada para que no esté" la de la tasa turística en el orden del día del próximo, porque habría "tiempo de sobra" para su debate, según ha remachado.