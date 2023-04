El Parlamento pide con apoyo de PP y Vox que la Junta promueva fuentes de energía que acerquen la soberanía energética

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha acordado este jueves, con apoyos de PP-A y Vox, instar al Gobierno andaluz a promover todas las fuentes de energía que contribuyan desde la región a alcanzar la "soberanía energética" de España con una planificación ordenada y que responda al interés nacional, "dejando a un lado intereses especulativos que amenazan la sostenibilidad social, económica y medioambiental de comarcas enteras".

Así lo ha acordado el Parlamento en el marco de una proposición no de ley (PNL) defendida por Vox compuesta de cinco puntos que se ha votado en dos bloques, de forma que uno de ellos ha salido adelante con el apoyo del PP-A, mientras que el otro ha sido rechazado.

En concreto, además de la citada reivindicación en torno a la soberanía energética, el Parlamento ha acordado también con los votos del PP-A y Vox, y pese al rechazo de PSOE-A y Por Andalucía --mientras que el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se ha abstenido-- instar a la Junta a impulsar ayudas al sector primario que permitan "hacer viables las explotaciones que hoy se ven abocadas al cierre por la burocracia excesiva, la fiscalidad asfixiante y la competencia desleal de productos de terceros países a los que no se les exigen los mismos controles fitosanitarios".

Por el contrario, Vox se ha quedado solo al defender los otros tres puntos de la iniciativa, que planteaban, entre otras cuestiones, que la Junta estableciera informes de afección medioambiental y de usos del suelo que, previa instalación de los macroproyectos de energías renovables, valoren su impacto en nuestro patrimonio natural, la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo donde se pretende establecer y las actividades humanas que allí se han desarrollado tradicionalmente, así como su futura contribución social, económica y medioambiental a la localidad, y que han sido rechazados por el PP-A, el PSOE-A y Por Andalucía.

En defensa de la iniciativa, el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox, Rodrigo Alonso, ha reivindicado "la protección de los suelos productivos" y "nuestro patrimonio natural", frente a la instalación de macroparques eólicos y solares en Andalucía que conllevan el "cambio del modelo productivo agrícola y tradicional que produce apego a la agricultura y arraigo a la España rural por uno en el que el capital es inversión extranjera y que no genera puestos de trabajo", según ha sostenido.

POSICIONAMIENTO DE VOX

Alonso ha manifestado que estos macroproyectos que se están ejecutando en Andalucía, con la aprobación e impulso del Gobierno de Juanma Moreno, "están acabando" con "unos suelos productivos que son fundamentales para que nuestro sector primario pueda seguir contribuyendo a garantizar la soberanía alimentaria de nuestra nación y generando riqueza y empleo", por lo que ha reprochado al Ejecutivo del PP-A que "mucho golpe de pecho andalucista, pero se pliegan a las presiones y los intereses de los inversores que son contrarios a los de los andaluces".

Alonso ha criticado que "los que han usado ese falso ecologismo para deslocalizar nuestras industrias y regalar nuestra soberanía energética, ahora promueven macroproyectos de energías renovables de manera descontrolada", algo que "perpetuará un modelo de multinacionales que controlan el mercado de la energía, que acabará provocando una burbuja especulativa y que no respeta nuestro patrimonio natural, los usos tradicionales del suelo ni al sector primario", según ha recriminado.

El portavoz adjunto de Vox ha denunciado cómo los que ahora "riegan de subvenciones y agilizan estos macroproyectos que van a llevarse a cabo en contra de la voluntad, tradición, economía y costumbres de los vecinos de muchos pueblos y comarcas de nuestra región" son "los mismos que han criminalizado a nuestro sector primario asfixiándolo con impuestos verdes y burocracia, y que han hecho inviables muchas explotaciones".

"Es fundamental generar una energía barata, limpia y segura", ha defendido el portavoz adjunto de Vox, que ha apostillado, no obstante, que "esto no se consigue, exclusivamente, con las energías renovables, porque no es una energía estable y no existe una capacidad de almacenamiento que permita el flujo eléctrico las 24 horas del día".

En esa línea, Alonso ha sostenido que "las fuentes de energía renovables son un pilar fundamental de nuestra soberanía energética, y probablemente lo serán aún más en el medio plazo", pero "su instalación y ubicación debe responder únicamente al interés nacional, debiéndose someter a escrupulosos controles de afección medioambiental y asegurando su compatibilidad con los usos del suelo donde se pretende establecer, así como de las actividades humanas que allí se han desarrollado tradicionalmente".

Finalmente, el parlamentario de Vox ha llamado a que se articulen "herramientas y controles que den a conocer y tengan en cuenta no sólo la rentabilidad del proyecto, sino su contribución social, económica y medioambiental al lugar donde pretenda establecerse".