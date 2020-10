Pedro J. Ramírez cree que "sin Andalucía El Español estaba incompleto" y aspira a ser líder mundial en castellano

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de El Español, Pedro J. Ramírez, ha señalado este miércoles en Sevilla en la presentación en sociedad de la edición andaluza de este periódico digital que "sin Andalucía el proyecto estaba incompleto" y ha avanzado que la pretensión de esta publicación digital es "ser la primera cabeza en lengua castellana en el mundo" tras apuntar que su proceso de expansión se encaminará hacia América Latina.

Ramírez ha participado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, que ha contado con una intervención inicial del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha sido presentado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

El acto ha contado, entre otros, con la asistencia del vicepresidente de la Junta y consejero, Juan Marín; el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo; el consejero de Hacienda, Juan Bravo; de Salud, Jesús Aguirre, y de la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz.

Con alusiones a su pasado como director de Diario 16 y El Mundo y a su iniciativa para poner en marcha las ediciones andaluzas de estas cabeceras, Pedro J. Ramírez ha sostenido que el lanzamiento de El Español de Andalucía supone que "nos sentimos de nuevo en casa, entre los nuestros", y ha subrayado la presencia en el Consejo de Administración de El Español del empresario sevillano Rosauro Varo, por lo que ha concluido que "Andalucía tiene al mejor de los representantes".

Sobre los objetivos de El Español de Andalucía, Pedro J Ramírez los ha descrito con una fórmula genérica como "informar en Andalucía y de Andalucía en el conjunto de España".

El presidente ejecutivo de El Español ha mencionado el contexto político andaluz, caracterizado desde enero de 2019 por la formación de un Gobierno de coalición de PP y Cs con el apoyo parlamentario de Vox, para apuntar que "por primera vez en 37 años he venido a Andalucía y hay un Gobierno de signo distinto al que existía siempre" y ha concluido que "se han roto muchos tópicos sobre que la alternancia no era posible".

Pedro J. Ramírez, en su explicación de los orígenes históricos de la marca El Español, que ha situado en 1810 en Londres con el sevillano Blanco White como creador, que retomará en 1834 otro andaluz, Andrés Borrego, ha instado al Gobierno andaluz a celebrar en este 2020 o en adelante el bicentenario del trienio liberal (1820-23) por cuanto "todo lo importante sucedió en Andalucía", desde que arrancara con el pronunciamiento del 1 de enero de 1820 de Riego en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

En el turno de preguntas, cuestionado sobre la interinidad en Televisión Española o la falta de pluralismo en Canal Sur, Pedro J. Ramírez ha asegurado que "no debería existir ninguna televisión o radio públicas, como no existen periódicos públicos". Tras apuntar que "no veo Canal Sur", ha reclamado a los responsables de la televisión autonómica que "no hagan televisión de partido, sino al servicio de los andaluces".

El presidente ejecutivo de El Español ha defendido que el periódico cuenta con "una cuenta de resultados saneada", que ha concretado en el dato de "dos millones de Ebitda (beneficios antes de impuestos), que es impactante respecto a nuestra facturación", cuando la cabecera cumple el quinto aniversario de su creación, a la que ha sumado recientemente el portal financiero Invertia, a la que ha presentado como "una cabecera hermana que nos está ayudando mucho".

TERCER PERIÓDICO DIGITAL DE ESPAÑA

Pedro J. Ramírez ha esgrimido los últimos datos de Comscore para situar a El Español como "el tercer periódico digital de España con 21,7 millones de lectores, detrás de Abc y La Vanguardia y delante de El País y El Mundo".

El presidente ejecutivo de El Español ha argumentado que "toda la prensa es digital" y ha estimado que "las ediciones impresas son un rescoldo que nunca volverán". Pedro J. Ramírez ha calificado a El Español como "la más próspera y potente de mis tres criaturas periodísticas".

El periodista ha utilizado el león que figura en la cabecera de El Español para proclamar que, como este animal, "somos independientes, universales, combativos e indomables", al tiempo que ha calificado la línea editorial del periódico como "liberal, transideológico, centrista, moderado y pactista".

Pedro J. Ramírez ha explicado que El Español apoyará a quienes "impulsen la economía productiva, a quien simplifique trámites administrativos, rebaje la hipertrofia de la Administración, invierta en Sanidad y Educación, incentive la colaboración público-privada, cumpla con las reglas fiscales, apruebe Presupuestos, ayude a los autonómos", por lo que ha concluido tras este corolario que "parece que esté describiendo el programa de Juanma Moreno y de Juan Marín", para seguidamente apuntar que su apoyo "a los cuatro pilares" del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española', que presenta este miércoles en Madrid el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.