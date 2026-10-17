Piden seis años de cárcel por robos con fuerza en locales de Baza (Granada) a un acusado multirreincidente

Archivo - Sección Primera de la Audiencia de Granada (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada pide seis años de cárcel para un acusado de haber realizado varios robos con fuerza en la localidad granadina de Baza en establecimientos a los que les rompía la luna del escaparate para acceder a su interior.

Así se deduce del Escrito de Acusación del ministerio fiscal al que ha tenido acceso a Europa Press y que apunta a la condición de multirreincidente del encausado, cuyo juicio se prevé en este mes de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

En cuanto a los hechos, el documento recoge que estos ocurrieron entre las 22,00 horas del 14 de mayo y las 10 horas del día siguiente y que siempre tuvieron el mismo 'modus operandi', mediante la rotura de la luna del escaparate.

En concreto, en un primer establecimiento ocasionó daños en una luna por los que la propietaria del local no reclamó. Después accedió a otro local del que robó varios objetos y ocasionó daños, por los que el perjudicado tampoco reclamó. Y finalmente entró en otro establecimiento en el que produjo daños tasados en 229,90 euros, por los que el perjudicado reclamó.

Los propietarios de los locales que no reclamaron han sido indemnizados por sus compañías aseguradoras, sin que las mismas se hayan personado en el procedimiento.

El Ministerio Fiscal considera que el encausado es autor de un delito contra el patrimonio de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura continuado y señala el agravante de multirreincidencia al constarle cuatro condenas firmes por el mismo tipo delictivo. Por todo ello pide para el acusado seis años de prisión y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de los 229,90 euros que le han sido reclamados.