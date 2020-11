Plataforma Andaluza de Voluntariado reclama la movilidad del sector siempre que estén acreditados por la entidad social

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Andaluza de Voluntariado (PAV) reclama la movilidad del sector "siempre que se acredite, por parte de la entidad social, que presta una labor altruista" y puedan de este modo desplazarse entre municipios afectados por el cierre perimetral.

"Al igual que las personas que trabajan o que tienen razones de fuerza mayor, el voluntariado entra dentro de ese grupo de personas que cuidan a dependientes, aunque no sean familiares ni estén contratados", destaca en un comunicado. Sin embargo, su consideración "no está recogida expresamente en las medidas decretadas en Andalucía durante este tiempo de estado de alarma y toque de queda".

Desde la PAV, ante la preocupación de muchas entidades que realizan su tarea diariamente con la participación del voluntariado, piden a la Junta que considere la movilidad de las personas voluntarias, "siempre y cuando dispongan de una acreditación en la que se recoja su condición de voluntario en una determinada entidad, y siempre que en los lugares o espacios en los que se realice dicha actividad se permita la adecuada presencia de los mismos".

Pedimos así, que la Policía o Guardia Civil "contemple y permita dicho movimiento especialmente entre municipios colindantes. Estas personas también asisten, y cuidan a mayores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables", tal y como concreta el artículo 2.c del Decreto

8/2020 de 29 de Octubre de la Junta de Andalucía del estado de alarma, ha afirmado el presidente de la PAV, Armando Rotea.

Durante la primera ola de la pandemia, muchas personas voluntarias "no pudieron ejercer su solidaridad por la lógica cautela de contención del virus y para preservar a los destinatarios de esa acción". No obstante, y siempre que sea posible, "desde la PAV pedimos que no se descarten posibles espacios intermedios en los que, en función de la situación sanitaria, sean habilitados para que

mayores, familias, niños y personas con discapacidad puedan recibir esa solidaridad desde el voluntariado".