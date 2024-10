La Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres denuncia en Córdoba el aumento de crímenes machistas y violencia sexual

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres ha celebrado este miércoles su concentración mensual contra la violencia machista, en un acto que ha sido coorganizado con la Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur y el CES Ramón y Cajal.

Tal y como informa la plataforma en una nota, alumnado del centro educativo y representantes de la coordinadora han participado en la concentración, que se ha cerrado con la intervención de la presidenta de la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres, Elena Vega.

En esta ocasión, la concentración, que suele celebrarse los días 25 de cada mes se ha adelantado al día 23, por la fiesta local, y se ha celebrado en la calle Libertador Sucre del Sector Sur.

Durante el acto se han condenado los crímenes machistas, "como el asesinato de una mujer el pasado 5 de octubre en Almería, quien había denunciado al asesino en 2021 y 2023", así como "la muerte el 17 de octubre de una mujer que estaba en coma tras haber sido agredida por su expareja", ha señalado Elena Vega.

Asimismo, las participantes han denunciado "el incremento y la impunidad de los agresores sexuales, como el caso de los 13 acusados de una red de prostitución de menores en Murcia, de los que solo tres entrarán en prisión y lo harán con condenas mínimas. Ninguno de los clientes, entre los que había famosos empresarios, abogados y hasta un guardia civil, irán a la cárcel porque sus penas no superan los dos años", han lamentado.

En cuanto a las agresiones sexuales, se ha recordado a Gisele Pelicot, la mujer que durante años fue sedada y violada por medio centenar de hombres con los que su marido contactaba a través de internet.

La presidenta de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, Elena Vega, ha denunciado también que "en Francia, un cirujano está acusado de 299 violaciones a víctimas cuya edad media era de once años y que siempre estaban sedadas. Y en Sevilla un agresor ha sido condenado a tres años de cárcel por tener 30.000 archivos pedófilos, condena que queda suspendida siempre que no delinca de nuevo y siga un curso de libertad sexual".

Vega ha resaltado, igualmente, "el incremento alarmante de la violencia sexual contra las mujeres" y ha recordado "el terrible caso del agresor detenido en Palma por violar y dejar embarazada a su hijastra de 10 años y que tenía antecedentes por violencia machista". Asimismo, ha destacado que "los juzgados de violencia de género de Córdoba reciben una media de ocho denuncias al día, y estas son solo las que denuncian", ha precisado.

"NORMATIVA SIN RECURSOS NO SIRVE"

La presidenta de la Plataforma Cordobesa ha asegurado que "aunque haya normativa para frenar las violencias machistas, bien sabemos y repetimos que si no se destinan recursos no sirve de nada". A este respecto, Elena Vega ha resaltado que "solo en un 0,7% de las sentencias se está aplicando la normativa para no entregar a sus hijos a padres maltratadores, a pesar de que todas sabemos que un maltratador no es un buen padre".

Vega ha reconocido el "desánimo que en muchas ocasiones sufren las personas que luchan contra la violencia de género", pero ha hecho una llamada a la esperanza porque "no es el desánimo el que nos anima a involucrarnos en luchas como las que nos hace encontrarnos mensualmente contra las violencias machistas; es la rabia, la indignación, el coraje, porque queremos ser libres y tal como dice la canción, la libertad se conquista con las ganas de luchar y esa lucha la tenemos que hacer con alegría, porque el desánimo nos aleja de estar en la calle, de organizarnos, y eso significaría que los maltratadores ganaran la batalla".

ACTIVIDADES EN TORNO AL 25 DE NOVIEMBRE

En la concentración se han dado a conocer la agenda que ha organizado la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una agenda que llenará el mes de noviembre de actividades.

Entre ellas destaca la manifestación que tendrá lugar el próximo día 24 de noviembre, a las 12,00 horas, y que partirá de la Subdelegación del Gobierno (Plaza de la Constitución) y terminará en el Ayuntamiento de Córdoba (Capitulares). Además, el domingo 17 de noviembre se celebrará una marcha en bici que saldrá del Parque de la Asomadilla a las 12,00 horas y llegará hasta la Plaza de la Corredera.