El pleno del Ayuntamiento de Granada aprueba inicialmente el presupuesto de 2025 con los votos en contra de la oposición

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Granada para 2025 ha sido aprobado inicialmente en el pleno municipal de este viernes con los votos a favor del equipo de gobierno local, del PP, que gobierna con mayoría absoluta en este consistorio andaluz, y en contra de los grupos de la oposición, de PSOE y Vox, a unas cuentas que, tras los últimos ajustes, contempla ingresos por 340,6 millones de euros y gastos por 330,9 millones de euros.

La ciudad de Granada tendrá "por primera vez en 14 años" un presupuesto "en tiempo y forma, listo para entrar en vigor el próximo 1 de enero", una vez pasado este trámite, según ha afirmado la concejal de Economía, Rosario Pallarés, quien ha celebrado "este gran logro del Ayuntamiento, que ha demostrado capacidad de gestión y estabilidad, lo que transmite al ciudadano y a la sociedad una mejor prestación de los servicios públicos en general, y una imagen de confianza que se traslada hacia la ciudad, hacia sus vecinos y hacia el exterior".

Según ha detallado Pallarés en una nota de prensa, "todo esto lo hemos logrado sin subir ni un solo céntimo en impuestos o tasas municipales, absolutamente nada, y con un superávit de 9,6 millones de euros, algo histórico que nos permitirá seguir saneando la economía municipal". Las cuentas hubieron de pasar previamente el análisis preceptivo del Ministerio de Hacienda en virtud del plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento de Granada.

En cuanto a las alegaciones aceptadas por el equipo de gobierno, se han incluido siete enmiendas --tres del PSOE y cuatro de Vox-- a los presupuestos municipales para 2025 por valor de 413.000 euros. Ello no ha evitado el voto en contra de ambos grupos.

Una vez se ha aprobado inicialmente el presupuesto se abre un período de exposición pública para alegaciones de ciudadanos y de nuevo para la oposición, tras el cual se remitiría directamente a aprobación definitiva en el pleno ordinario del 20 de diciembre, en caso de no haber alegaciones, o a sesión plenaria extraordinaria del 30 del mismo mes, han detallado desde el Ayuntamiento de Granada este viernes.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha explicado en la mañana el voto en contra de los socialistas "ante un expediente que no mejora los servicios públicos, ni resuelve las principales demandas de los granadinos".

Cuenca ha lamentado que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, haya dado a su parecer un "no rotundo" a la mayoría de las sugerencias de los socialistas impidiendo que "se ponga en marcha un plan de empleo, que se creen más plazas en el área de Derechos Sociales para reducir las listas de la dependencia o se impulse vivienda asequible en la capital". Para la concejal socialista Raquel Ruz, según ha expuesto en el pleno, se trata de un presupuesto diseñado únicamente "para recaudar y para fomentar el negocio del ladrillo".

Por su parte, el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha explicado en una nota de prensa que ha votado en contra del presupuesto 2025 que el equipo de gobierno ha llevado pleno ordinario de noviembre porque "no apoya a las familias, no baja los impuestos, no acaba con la propaganda política ni el gasto superfluo y, sin embargo, contempla un millón de euros para restringir la libertad a la circulación y pretende ingresar un millón y medio de euros en multas por la Zona de Bajas Emisiones".

"Decían ustedes que el de 2024 no era su presupuesto y no les gustaba. Parece que con el de 2025 están completamente satisfechos. Es un error porque no bajan la presión fiscal a los vecinos y, para colmo, dedican recursos que podrían destinarse a otras áreas a coartar la libertad de circulación de los granadinos. Para esto, no cuenten con Vox", ha defendido su portavoz, Beatriz Sánchez Agustino, durante su intervención en el debate del punto sobre las cuentas municipales.

Igualmente, en virtud de las alegaciones aceptadas, "gracias a Vox el presupuesto 2025 contará con 200.000 euros más para que Granada tenga parques infantiles más cuidados, más accesibles y que estén en todos los barrios. También hay que destacar la estimación de nuestra enmienda para destinar una partida a la mejora técnica del Teatro Isabel la Católica", ha señalado Sánchez Agustino.

PROTESTAS EN LA CALLE

Todo ello en un pleno en el que, a las puertas del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen, la plataforma La Calle Mata, desde primera hora de la mañana, ha exigido en una concentración medidas inmediatas para atender a las personas sin hogar.

En el mismo emplazamiento, los sindicatos integrantes de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada (CSIF, Siplg, Sitag, SIB, CGT, UGT y CCOO) han protestado por la política de personal en los servicios públicos municipales.

CAPITALIDAD CULTURAL

Entre las mociones debatidas, la del PSOE para que la Junta de Andalucía "asuma las mismas responsabilidades presupuestarias con las señas culturales de la ciudad de Granada que tiene con Málaga o Sevilla" de cara a la candidatura granadina para la Capitalidad Cultural Europea en 2031, no ha salido adelante por los votos en contra del PP.

El edil de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha pedido que las críticas políticas contra la Junta o el Ayuntamiento se hagan "sin necesidad de ensuciar" el proyecto de la Capitalidad pues en su opinión "no hay necesidad de mezclar una cosa con otra" y "daña la imagen de la candidatura".

"CAJÓN DE SASTRE"

Ha considerado la moción socialista un "cajón de sastre" con base en el "agravio" y ha indicado que no comparte el juicio de "lo mal que se porta" la Junta con Granada, haciendo hincapié a su vez en el "esfuerzo" económico del Ayuntamiento en materia cultural.

El concejal socialista Juanjo Ibáñez ha explicado que la del PSOE es una "lealtad crítica" con un proyecto estratégico como este, incidiendo en la necesidad de que "la Junta de Andalucía incremente presupuestariamente la partida de la Orquesta de Ciudad de Granada" hasta ponerla al nivel de las que reciben las orquestas de Sevilla y Málaga, "y del consorcio Lorca" hasta igualarla a su vez a la de la Fundación Picasso.

Además ha pedido que "la Junta de Andalucía también haga una aportación mayor, más importante, al Parque de la Ciencia de nuestra ciudad".