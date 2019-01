Podemos: Moreno tiene "alergia" a la palabra autogobierno y aplicará un modelo "para los ricos"

Actualizado 28/01/2019 12:42:32 CET

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha asegurado que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "le da alergia" la palabra autogobierno porque evade hablar de la cesión de las competencias por parte de las comunidades y, además, ha criticado que el nuevo Gobierno andaluz "no tiene un modelo de cambio para hacer frente al paro estructural" de la comunidad, sino que aplicará un modelo "para los ricos".

Pérez Ganfornina se ha referido a una entrevista televisiva de Moreno del pasado domingo donde, a su juicio, "hizo muchas declaraciones pero muy poco coherentes" y se vio que "le daba alergia decir autogobierno" y hablar de que las comunidades devolvieran competencias, una exigencia de Vox. "Fue preguntado hasta en tres ocasiones por si estaba de acuerdo en que las comunidades cedieran competencias y él decía que estaba de acuerdo con la coordinación de las competencias", ha explicado el secretario de Podemos Andalucía, quien ha pedido al presidente que "aclare" qué entiende por coordinación.

Además, ha lamentado que la primera iniciativa de la "receta de cambio" del nuevo gobierno haya sido "bajarle los impuestos a los ricos" y, la segunda, vaya a ser "vender el suelo público en lugar de ponerlo a producir". "Moreno hace un juego de magia y le baja los impuestos a la minoría y, además, vende el suelo público porque uno más uno son siete", ha apostillado. A su juicio, la "bajada de impuestos a los ricos" pone "en riesgo el sostenimiento de los servicios públicos" y la venta de las tierras públicas no es la mejor opción teniendo en cuenta que estas "se podrían poner para producir y crear empleo".

"No tienen un modelo para cambiar y hacer frente al paro estructural, tienen un modelo para los ricos y para beneficiarles a ellos. Ese es el modelo de Marín y de Moreno, del PP y Ciudadanos, de Pablo Casado y Albert Rivera y no hay alternativa que pase por ahí y por la recuperación de derechos después de la crisis poniendo en el centro el empleo", ha aseverado, asegurando que el nuevo gobierno "no va a crear empleo".

15.000 EUROS MÁS PARA EL GABINETE DE BOSQUET

Por otro lado, Ganfornina ha hecho referencia a la auditoría que el nuevo gobierno ha acordado realizar en la Junta y ha asegurado que se está desviando el foco hacia esta auditoría mientras ellos "suben el sueldo a altos cargos". Así, ha detallado que el director de gabinete del anterior presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, "ganaba en complementos 24.000 euros", mientras el director del gabinete de Marta Bosquet "va a cobrar 44.000 euros en complementos". "El gabinete de Durán nos costaba 183.000 euros, el de Bosquet nos costará 198.000 euros, esta es la regeneración de PP y Ciudadanos", ha aseverado.

Esto último, ha continuado, confirma que el modelo de la nueva Junta será "bajar impuestos a los ricos y subirle el suelo a los altos cargos" porque así es la "regeneración de la derecha" que "se llena la boca hablando de familia" y con los 15.000 euros que van a subir al sueldo de "los enchufados" se podría "dotar con la renta mínima de inserción a una familia durante dos años". "Piden una auditoría y le suben el sueldo a los altos cargos, es incoherente", ha remachado.

Además, Ganfornina ha señalado que en la entrevista del pasado domingo Moreno "no tuvo más remedio que reconocerse como feminista" pero "con pinzas". Para el secretario de Podemos Andalucía esto pone en evidencia que Vox, Ciudadanos y PP "coinciden en algo más que en materia de economía" y se ha puesto encima de la mesa "criminalizar y utilizar el tema de las subvenciones para atacar al movimiento feminista" porque el presidente ahora está "agitado" por Vox.

CONSEJO CIUDADANO ESTATAL

Por otro lado, Ganfornina ha asegurado que Podemos Andalucía estará representada en el Consejo Ciudadano Estatal --el máximo órgano de dirección del partido-- que, aunque estaba prevista para el sábado 2 de febrero, se ha trasladado al miércoles 30 de enero por la crisis que atraviesa la formación morada.

El secretario de la formación morada a nivel andaluz ha insistido en que Andalucía tendrá presencia en la reunión de dicho órgano, aunque todavía se desconoce quien acudirá para representar a Andalucía, ya que esto será algo que se decidirá este mismo lunes por la tarde tras un encuentro de su Ejecutiva.

La Ejecutiva de Podemos convocó el pasado viernes la reunión con carácter extraordinario para analizar la mayor crisis por la que atraviesa la formación morada desde su nacimiento, tras la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las autonómicas por la candidatura 'Mas Madrid' y no por Unidos Podemos.

La cúpula del partido liderado por Pablo Iglesias tomó esta decisión tras el anuncio del que era secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar de dejar sus cargos en el partido y sus escaño en la Asamblea de Madrid y el Senado, por discrepancias con la dirección para afrontar la crisis en la Comunidad.