Podemos Andalucía reclama a la Junta una "apuesta presupuestaria clara para la universidad pública"

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha exigido este miércoles al Gobierno andaluz del PP-A que preside Juanma Moreno una "apuesta presupuestaria clara para la universidad pública", así como que "deje de dar la espalda al malestar creciente entre los estudiantes andaluces y ofrezca una respuesta inmediata a sus reivindicaciones".

Así lo han trasladado desde Podemos Andalucía en un comunicado tras las "protestas de estos días en Málaga y Sevilla" que han "puesto de nuevo sobre la mesa la falta de financiación de la universidad pública", según apuntan desde el partido 'morado'.

De este modo, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha señalado que las movilizaciones registradas en este inicio de curso "evidencian una vez más una situación que no puede solucionarse con propaganda ni con anuncios de futuro, sino con una apuesta presupuestaria clara para la universidad pública en Andalucía".

Ha agregado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tiene que dejar de mirar para otro lado", y ha subrayado que cuando los estudiantes salen a la calle y las universidades alertan de sus dificultades económicas, "algo está fallando", por lo que ha reclamado al Gobierno andaluz que "asuma su responsabilidad, que para eso tiene las competencias".

La portavoz ha denunciado que, "mientras la Junta de Andalucía presume de gestión, los jóvenes se enfrentan a una universidad con problemas de financiación, a dificultades de acceso a la vivienda y a unas condiciones que no facilitan que puedan desarrollar sus estudios en igualdad".

Alejandra Durán ha criticado además el relato del Ejecutivo autonómico sobre la "excelencia universitaria", al que, ha dicho, "tanto nos quiere acostumbrar Moreno Bonilla". "Los jóvenes lo que quieren es poder estudiar, tener una vivienda y construir su futuro sin que su situación económica determine hasta dónde pueden llegar", ha agregado.

Por ello, Podemos Andalucía ha reclamado al Gobierno andaluz que "escuche de una vez a los estudiantes", y ha insistido en que la universidad "no es un lujo", sino "una inversión en Andalucía y una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades".

"Cada euro que se pone hoy en la universidad tiene consecuencias sobre el futuro de miles de jóvenes, y no puede ser tratado como un gasto que haya que contener", ha añadido la portavoz de Podemos antes de incidir en señalar que "los estudiantes universitarios no pueden vivir de anuncios", y que "las universidades no pueden funcionar a golpe de promesa".

La portavoz de Podemos ha finalizado señalando que Andalucía "no puede permitirse que una generación entera tenga que marcharse, endeudarse o renunciar a estudiar por falta de oportunidades".