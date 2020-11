Podemos dice ante la Navidad que lo primero es "salvar vidas" e IU incide en pedir refuerzo en Atención Primaria

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso por Córdoba, Martina Velarde, ha sostenido este viernes, de cara a la Navidad y a la posible flexibilización de restricciones impuestas por la pandemia de la Covid-19 en la comunidad autónoma, que "lo primero que tenemos que salvar son las vidas", mientras que el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha insistido en pedir a la Junta un refuerzo de la Atención Primaria para "frenar" la pandemia.

En una rueda de prensa conjunta para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, ambos dirigentes políticos han criticado la gestión de la Junta en esta crisis sanitaria, y le han reclamado que esté "a la altura".

Así, la líder de Podemos en la comunidad autónoma ha expresado su preocupación porque "desde el Gobierno andaluz --de PP-A y Ciudadanos (Cs)-- se ha improvisado desde el primer día de la pandemia", y, "en contra" del comportamiento que ha mantenido el Ejecutivo central, que "ha sido responsable y ha puesto a disposición de los ciudadanos todos los mecanismos" que estaban en su mano en esta crisis, la Junta "está haciendo una gestión nefasta de la pandemia teniendo todas las competencias en su poder".

En esa línea, Martina Velarde ha criticado que en Andalucía se han "recortado 1.700 camas hospitalarias", así como es "la última comunidad autónoma en rastreadores, en contratación de sanitarios y de profesionales en educación" que "están llevando el peso en sus espaldas" del curso escolar, según ha remarcado.

Según ha lamentado la dirigente del partido morado, el Gobierno andaluz "está improvisando", de forma que "un día quiere abrirlo todo y otro cerrarlo todo a las 18,00" horas de la tarde, y tras apuntar que "no sabemos qué va a hacer en Navidad", ha pedido "responsabilidad política" a la Junta, subrayando que está realizando una "gestión nefasta" hasta ahora.

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, se ha mostrado de acuerdo con lo dicho por Martina Velarde, y ha señalado que el Gobierno andaluz "exige sacrificio a la ciudadanía", pero "debe estar a la altura y reforzar la atención sanitaria como se merece".

El representante de IU ha querido dejar claro que su "espacio político" va a "apoyar siempre todas las medidas que desde la prudencia y la responsabilidad ayuden a contener la pandemia, pero no nos engañemos" --ha apostillado--, "si no hay refuerzo de la Atención Primaria no se frena la pandemia, y seguimos esperando" para ello, según ha remarcado antes de preguntarse si "vamos a entrar en 2021 con la Atención Primaria saturada como ahora".