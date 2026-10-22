La Policía Nacional detiene a dos individuos en Granada por el robo en un local en obras en el distrito Norte

La Policía Nacional detiene a dos individuos por el robo en un local en obras en el distrito Norte de Granada del que sustrajeron material para la instalación de aires acondicionados valorados en 4.000 euros. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado y detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una obra en el distrito Norte de la ciudad de Granada, tras ser identificados gracias a medios tecnológicos. Los supuestos autores habrían forzado la cerradura de la puerta del local para sustraer los materiales para la instalación de los aires acondicionados de su interior.

Según el relato policial difundido en un comunicado, los hechos ocurrieron durante la madrugada del fin de semana, en torno a las 6,00 horas. Los asaltantes forzaron la puerta del local aprovechando que no tenía sistemas de alarma y que el establecimiento estaba cerrado por el descanso de los operarios. Posteriormente, el propietario del inmueble alertó al responsable del negocio de que se había perpetrado un robo en el interior del local.

El denunciante declaró que las pérdidas ocasionadas por el robo de dos máquinas de aire acondicionado, materiales para su instalación y diversas herramientas sumaban un importe superior a los 4.000 euros.

Tras el análisis de distintas informaciones obtenidas por medios tecnológicos, los agentes identificaron, sin ningún género de dudas, al primero de los implicados. Ante la contundencia de las pruebas, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial la emisión de una orden para su búsqueda y detención. Las labores policiales de localización dieron sus frutos días más tarde, culminando con el hallazgo y el arresto de este primer sujeto.

Además, el grupo investigador activó un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero del segundo autor. Este despliegue se organizó tomando como base la información obtenida previamente. Gracias a la eficacia del operativo, el segundo individuo pudo ser finalmente localizado y detenido por los agentes.

Los detenidos son un varón de 47 años con siete antecedentes policiales previos y otro varón de 36 años que acumulaba más de 20 detenciones anteriores. Ambos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.