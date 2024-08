PP acusa a Reyes (PSOE) de "vender a Jaén y a los jiennenses" con su apoyo "infame" al cupo catalán

JAÉN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Jaén, Elena González, ha acusado al secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación, Francisco Reyes, de "vender a Jaén y a los jiennenses" con su apoyo "infame al cupo catalán" a raíz del acuerdo entre PSC y ERC, por el único motivo de "seguir en su sillón y no molestar a Pedro Sánchez".

La dirigente popular ha pedido a Reyes que "rectifique y se plante ante el disparate que propone Sánchez, si es que le importamos algo los jiennenses". "Es triste ver cómo al señor Reyes le faltó tiempo para salir públicamente, como buen palmero, a aplaudir un acuerdo que a todas luces perjudica gravemente a nuestra tierra, probablemente por generaciones", ha dicho González en un comunicado.

Ha añadido que el acuerdo es "un desvarío" porque supone "un trasvase de renta de las comunidades menos favorecidas a una de las más ricas" y "solo para que Sánchez siga otro rato en el sillón".

Según la dirigente popular, "en lugar de estar con los jiennenses y andaluces, Reyes ha elegido posicionarse al lado de Esquerra Republicana y de la ruptura de la igualdad entre españoles con un concierto que la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero negaba hace pocos días y hoy es motivo de celebración".

Ha pedido a Reyes que "se ponga la chaqueta de presidente de la Diputación de Jaén" en lugar de la de "secretario general de este PSOE chaquetero y traidor" para decir "hasta aquí" y se sumen "a los cada vez más políticos contrarios a este concierto".

"En algún momento hay que decir basta y dejar de agachar la cabeza y tragar. No todo vale. Lo que pretende Sánchez no es ni progresista ni razonable, por más que ahora estén poniendo toda su maquinaria para vender el relato de que es bueno para todo el país lo que hace dos semanas para ellos mismos no lo era", ha recalcado González.

"Los ciudadanos no son tontos y no se puede defender lo indefendible, todo tiene un límite", ha dicho Gonzñalez, que ha señalado que desde el PP se va a "combatir por todos los medios jurídicos y políticos este nuevo agravio del Partido Socialista contra los jiennenses y todos los andaluces".