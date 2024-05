PP-A afirma que la "vía andaluza" de Moreno garantiza defensa de Andalucía, que se "juega mucho" en las elecciones

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha defendido este miércoles que la "vía andaluza" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es la que garantiza la defensa de Andalucía en la Unión Europea, apuntando que esta comunidad se "juega mucho" en las elecciones del 9 de junio.

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha señalado que el reto del partido es "llevar con fuerza la voz de los andaluces a las instituciones europeas y empezar a abrir la puerta del cambio político definitivo en España desde Europa, poniendo fin al agravio permanente de Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) a los andaluces".

"En estas elecciones europeas, Andalucía se juega mucho; se juega su presente y su futuro", ha indicado Repullo, convencido de que los andaluces "son conscientes de ello y volverán a depositar mayoritariamente su confianza en el PP andaluz".

"Saben que la vía andaluza de Juanma Moreno está basada en la defensa de los intereses de los andaluces; una forma de hacer política que genera oportunidades, progreso económico y bienestar social para todas las personas", ha señalado.

El también director de campaña del Comité Electoral del PP-A ha asegurado que "los andaluces saben muy bien cuáles son las consecuencias de las peores políticas socialistas" y por eso, "hace cinco años y medio, apostaron por el cambio, por Juanma Moreno y por el PP, y desde entonces, su confianza ha ido creciendo en torno a este proyecto político".

Tras recordar que el PP ganó en Andalucía las últimas elecciones autonómicas, las municipales y las generales, ha señalado que el próximo paso lograr la confianza mayoritaria de los andaluces en las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio y que "la voz de los andaluces se escuche en Bruselas con claridad, representando los intereses de nuestra tierra y poniendo a esta comunidad en el centro de la toma de decisiones de Europa".

Por eso, según ha dicho, el PP afronta "esta campaña con muchísima ilusión, con el mejor equipo, liderado por el mejor presidente, Juanma Moreno, y con varias citas a las que invitamos a que se unan todos los andaluces que quieran".

En su opinión, "los andaluces quieren vivir en libertad, avanzar y progresar sin que nadie los margine mientras privilegia a otros territorios nacionalistas". "Quieren tener los fondos europeos que les corresponden para poder seguir transformando su tierra", ha dicho Repullo, quien ha denunciado que "Andalucía ha sufrido el agravio en el reparto de estos fondos porque ha sido la comunidad que menos dinero ha recibido por habitante".

Repullo ha hecho hincapié en que llevar la "vía andaluza a Bruselas es proponer en la UE los valores que hacen que Andalucía funcione para tener también una Europa que funcione, que no deje de crecer, que se sienta orgullosa de lo que es, que ofrece soluciones y no excusas, que invierte sin dilapidar el dinero y que cree en la justicia para todos y no solo para los suyos".

"El PP andaluz guía el camino en Europa: la vía andaluza en Europa es fondos de solidaridad por la sequía; más apoyo y menos trabas para los ganaderos; más becas para los jóvenes, y más fondos europeos para infraestructuras", ha agregado.

Ha insistido en que "el próximo 9 de junio los andaluces tenemos una oportunidad histórica y única de manifestar de una forma rotunda y clara que Andalucía no va a seguir aguantando que Sánchez la margine, y que apostamos por una Europa unida, cohesionada, solidaria, con futuro y oportunidades para todos, y libre de corrupción".