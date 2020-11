PP-A: "Los andaluces no vamos a pagar con nuestros impuestos la fiesta del PSOE, Podemos y los nacionalistas"

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha expresado este jueves su "oposición frontal" al acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 incluyendo una "subida de impuestos obligada a las comunidades autónomas" y ha querido dejar claro que los andaluces "no vamos a pagar con nuestros impuestos la fiesta del PSOE, Podemos y los nacionalistas".

"Es una injerencia, un ataque a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas", según ha señalado la secretaria general del PP-A, Loles López, en rueda de prensa, advirtiendo de que "los andaluces no vamos a pagar con nuestros impuestos la fiesta del PSOE, de Podemos y de los nacionalistas".

López ha manifestado que lo que tiene que hacer el Gobierno de España y "los que no creen en España", en referencia a ERC, es "gestionar bien, y no usar y no usar el dinero de las familias para pagar sus juergas y el Consejo de Ministros más inflado que nunca".

"En Andalucía no vamos a volver al infierno fiscal que hemos sufrido los andaluces durante los gobiernos socialistas en la Junta, cuando éramos los que más impuestos pagábamos de España", ha señalado, recordando que esa "injusticia" terminó con la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, cuando cumplió con su promesa de bajar los impuestos y bonificar al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En esa línea, ha recordado también la bajada de Transmisiones Patrimoniales o del IRPF, "el impuesto al trabajo, que ha beneficiado a autónomos, trabajadores por cuenta ajena y pensionistas, esos a los que el Gobierno de España llama ricos por beneficiarse de la bajada de impuestos de un gobierno del PP".

Ha subrayado que en Andalucía se ha demostrado que bajar impuestos "consolida la economía, atrae la inversión y aumenta la recaudación", como demuestra el hecho de que si bien se han dejado de recaudar 140 millones por el impuesto de Sucesiones y Donaciones, la recaudación por IRPF ha aumentado 600 millones, "porque contribuyentes que había huido del infierno fiscal de Andalucía con el PSOE ahora han vuelto a tributar en su tierra", y porque "mientras Sucesiones y Donaciones se paga sólo una vez, el IRPF se paga todos los años".

Ha añadido que al PP "no le sorprende la subida de impuestos que propone el Gobierno de España", si bien es "falso" el planteamiento del PSOE de que sólo afecta a los ricos, cuando se han subido los impuestos al diésel o a las bebidas azucaradas.

La dirigente popular ha preguntado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "dónde está el PSOE de Andalucía", y si "en esto también va a estar de acuerdo con Pedro Sánchez, después de que haya pasado la semana recorriendo todas las televisiones nacionales defendiendo el pacto con Bildu y con Otegui".

"No se puede estar siempre al lado de Sánchez y en contra de Andalucía para que no le muevan el sillón", ha dicho Loles López, que ha apelado a la unidad de las fuerzas políticas andaluzas para defender Andalucía.