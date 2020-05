PP-A avisa de que la ministra Montero quiere aplicar la receta económica "contraria de lo que España necesita"

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha sostenido este jueves que "la receta que quiere aplicar" la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es "justo la contraria de lo que España necesita", dado que "lo necesario ahora es incentivar la rebaja a través de determinados impuestos que favorezcan la inversión y la creación de riqueza y empleo en los sectores productivos y estratégicos de Andalucía".

En un comunicado, el representante del PP-A ha reaccionado así después de que la ministra haya afirmado este jueves que mantiene "intacta" su hoja de ruta para los Presupuestos de 2021 pese a la pandemia, en paralelo a la modificación "a la mayor brevedad posible" del sistema de financiación autonómico y local con "resultados concretos", y haya señalado que, en materia fiscal, se avanzará en la equiparación "progresiva" de los niveles de tributación de España a la media de los países europeos.

Venzal ha sostenido que es fundamental ahora "hacer un mercado laboral mucho más competitivo, tal y como ha exigido Bruselas para la entrega de los 144.000 millones de euros" que podrían ir a España del fondo de recuperación planteado por la Comisión Europea.

Igualmente, el parlamentario del PP-A ha defendido la necesidad de que haya "más consenso con las comunidades autónomas con los nuevos modelos de financiación, porque son las prestadoras de los servicios públicos".

Al hilo, Venzal ha comentado, en alusión a la ministra, que "a ver si de una vez manda para Andalucía los 4.000 millones que tanto reclamaba a Rajoy cuando era consejera andaluza, y que Juanma Moreno reclamó junto a ella al Gobierno del PP".

El vicesecretario 'popular' ha lamentado que en Andalucía "todavía no se sabe nada de los 537 millones de euros de IVA que nos debe y que no nos paga porque no quiere", y ha abundado que Montero se escudaba "en que no lo podía pagar porque estaba el Gobierno en funciones, y cuando no está en funciones se inventa cada día una excusa".

Venzal ha criticado que la ministra "también quiere perjudicar a Andalucía" en el reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables para los gastos de la crisis sanitaria, "porque, a pesar de que siempre ha defendido el criterio de la población ahora cambia su criterio en el último segundo para perjudicar a un Gobierno del PP".

"Es incomprensible cómo toman medidas partidistas en tema tan sensible, de la misma forma que están perjudicando a conciencia a las provincias de Málaga y Granada", ha añadido Venzal, que ha apostillado que todo esto ocurre "con el silencio totalmente cómplice de Susana Díaz", la secretaria general del PSOE-A, que "como no es capaz de justificar cualquiera de los continuos ataques a Andalucía, prefiere callarse para no molestar a Pedro Sánchez", según ha opinado.

El vicesecretario del PP-A ha considerado que, "con su silencio", la expresidenta socialista de la Junta "también apoya que no nos paguen el IVA o que nos quiten los fondos para la formación de los trabajadores".

Frente a ello, ha defendido que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno está "haciendo todo lo contrario ha logrado aumentar la recaudación fiscal en Andalucía", porque "lo más importante es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y no en las arcas estatales".

Por todo ello, el 'popular' ha rechazado "de plano la intención de Montero de subir impuestos, porque no es tiempo para lastrar nuestra economía con un aumento de tasas, porque las rentas y las actividades lo último que necesitan es perder competitividad", según ha incidido.

"Lo que hace falta de verdad es optimizar el gasto", que debe destinarse" los servicios públicos sociales y a la cobertura social" en lugar de tener "un Gobierno completamente sobredimensionado con 23 ministros y decenas de altos cargos de libre designación que nos cuentan cientos de miles de euros cada día y que encima han tenido la osadía de aumentar durante la pandemia y el estado de alarma", ha zanjado Pablo Venzal.