PP-A, convencido de que los españoles presentará una "moción de censura" a Sánchez el domingo por tantos "desmanes"

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A se ha mostrado convencido de que los españoles presentarán una "moción de censura" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las elecciones europeas del domingo por tantos "desmanes" que ha cometido, como la Ley de amnistía al 'procés' y la última "traca" de su nueva carta a la ciudadanía.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha pronunciado así después de que la portavoz del Grupo del PSOE-A, Ángeles Férriz, haya aconsejado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "hable con su líder", con el que coincidirá en un mitin en Sevilla, para saber si hoy el expresidente catalán, Carles Puigdemont, es "malo" o es el "bueno que va a apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez".

"La moción de censura a Pedro Sánchez se la van a presentar los españoles este domingo", según ha indicado Toni Martín, en respuesta a "tantos desmanes", como una Ley de amnistía que es "una bomba y un auténtico veneno para la igualdad de todos los españoles y también de los andaluces con el resto de españoles".

Asimismo, ha indicado que es de "traca" la nueva carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía y se nos está revelando como un presidente "epistolar". "El cartero siempre llama dos veces", ha indicado.

En su opinión, en esa nueva carta a la ciudadanía, se ponen de manifiesto cosas "verdaderamente inquietantes y que dan miedo", como el hecho de que un presidente del Gobierno ponga "la diana y ataque y señale de esta manera a la justicia de un país democrático".

"Decir que la justicia, como dice esa carta, no es independiente, sino que hace lo que dicta la oposición, me parece absolutamente reprobable, impropio de un presidente democrático, de un estado democrático como España", ha recalcado el portavoz del PP-A.

Martín ha añadido que da la "sensación de que si la justicia no hace lo que Pedro Sánchez dice, automáticamente, la justicia es que no es independiente y hace lo que dice la oposición". Martín ha querido dejar claro que la justicia española es "independiente en la toma de sus decisiones" y si a Pedro Sánchez no le gusta, pues "se tiene que aguantar, porque en eso consiste, no en señalarla ni en querer situarla también a este lado del muro" en el que están los españoles que no lo apoyan.

Ha denunciado que Sánchez "divide a los seres humanos en los que están conmigo y los que están contra mí" y, en este sentido", si una decisión judicial "le afecta a él o a su familia, automáticamente, la justicia también pasa a estar al otro lado del muro y por tanto a convertirse en enemigo del régimen sanchista que está intentando construir y levantar".