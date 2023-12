El PP de Córdoba vuelve a pedir al Gobierno que "arrime el hombro" con el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera

CÓRDOBA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, junto al diputado provincial y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, Gabriel Duque, han vuelto a pedir al Gobierno de España que "arrime el hombro para solucionar los problemas de falta de agua en Los Pedroches y el Guadiato, llevando a cabo el trasvase de agua de Puente Nuevo a Sierra Boyera".

Tal y como ha indicado el PP en una nota, Duque ha recalcado que "en febrero de 2022, todos los alcaldes de Los Pedroches y el Guadiato vimos que la sequía era acuciante y entendimos que lo mejor seria el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera, avalados por los técnicos de la CHG porque sabíamos que las aguas de La Colada no estaban en las mejores condiciones".

"A pesar de esto, el Gobierno de España en su decreto de sequía obvió esta conexión, dijo que no sin argumentos a pesar de estar avalada por sus propios técnicos", ha afirmado el popular, quien ha lamentado que "si hubieran empezado ese trasvase en el momento en que optaron por unas obras de emergencia en La Colada, que no han servido para nada, ahora ya tendríamos hecho el trasvase y la solución del problema".

"Nos sorprende --ha dicho Gabriel Duque-- que PSOE diga que estamos bebiendo agua contaminada, cuando su Ministerio decidió hacer ese trasvase en lugar de Puente Nuevo planteado ya en febrero de 2022".

Asimismo, ha lamentado que "el PSOE culpe a los ganaderos de la contaminación de las aguas de La Colada". "No estamos de acuerdo, la ganadería no es la causante. No se puede demonizar a los ganaderos para echarles la culpa, porque los ganaderos el motor económico de esta comarca, los que sustentan una de las mayores cooperativas de España que da trabajo a mucha población de Los Pedroches y el Guadiato", ha afirmado.

Según el diputado popular, "seguiremos insistiendo en que hay que hacer el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera". "Desde la Diputación provincial estamos trabajando incesantemente desde julio de este año, cuando entremos en el Gobierno provincial, en solucionar el problema de potabilización del agua, con la colaboración de la Junta de Andalucía que aporta 15 millones de euros para ello, ya que no tenemos el agua limpia de Puente Nuevo".

Ante esto, Duque se pregunta "por qué nos piden algo que ya estamos haciendo, se está trabajando desde julio de 2023 con la ayuda del Gobierno andaluz y siguiendo las directrices de los técnicos, cuando otros (el Gobierno de Sánchez) no escucharon a los que saben y decidieron hacer totalmente lo contrario".

Por su parte, la secretaria general del PP cordobés, Araceli Cabello, ha destacado el "grave problema de sequía que sufre toda Andalucía, un problema estructural derivado de las políticas que hemos heredado de los anteriores gobiernos socialistas y de sus políticas contra la sequía donde prácticamente han sido nulas las obras llevadas a cabo".

"Andalucía es el territorio más seco de Europa y por ello es necesario impulsar medidas especiales para afrontar esta situación", ha afirmado Cabello. En el Parlamento andaluz se ha creado un grupo de trabajo para analizar la situación de sequía y plantear medidas para combatirla. Durante un año, se ha trabajado con todos los grupos parlamentarios, con expertos y con todos los agentes sociales relacionados con el agua.

"Las conclusiones de ese trabajo dejan ver de forma clara que necesitamos el compromiso de todas las administraciones; ahora mismo hay administraciones que están arrimando el hombro y otras como el Gobierno de España no lo está haciendo, por lo que le pedimos que ayuden y muevan ficha con el trasvase de Puente Nuevo que estamos demandando desde hace mucho tiempo", ha dicho Araceli Cabello.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha tres decretos de sequía "y un cuarto ya está en marcha", además, "ha puesto en funcionamiento la estrategia Sequía Plus, desde que Juanma Moreno llegó al Gobierno hay 1.097 obras hídricas en marcha, y con un presupuesto antes inédito de 1.500 millones de euros en materia hídrica, no solo en abastecimiento sino también en depuración".

"Antes pagábamos doce millones de euros en sanciones por incumplir los parámetros de depuración y vamos a conseguir en breve no pagar nada porque estamos cubriendo con la necesaria depuración del agua", ha afirmado Cabello.

"MUY CONSCIENTES DE LA PROBLEMÁTICA"

"En el PP somos muy conscientes de la problemática que tenemos con el agua, estamos trabajando en ello con compromiso y con inversiones reales, no como las promesas socialistas que luego se quedaban en los cajones, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos que el Gobierno de España se sume", ha destacado Cabello quien ha recordado "la necesidad de que el Gobierno cree la Mesa Nacional contra la Sequía que tanta falta hace" y un gran Pacto del Agua a nivel nacional "que sigue aparcado", además de reclamar ante Europa la singularidad hídrica y climática de Andalucía.

"No es el momento de levantar muros, que es lo que quiere hacer el Gobierno de Sánchez diferenciando a los ciudadanos de unas comunidades y otras, es el momento de buscar soluciones con la mano tendida, sin ocurrencias, siguiendo la hoja de ruta trazada por los expertos", ha dicho la popular.

"Desde el PP seguiremos demandado lo que necesitan Los Pedroches y el Guadiato con firmeza y compromiso, nosotros si convocamos a los medios y nos ponemos delante de los ciudadanos para responder, otros se esconden detrás de notas de prensa que ni quiera llevan el nombre de quien las hace", ha concluido la secretaria general del PP de Córdoba.