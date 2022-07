PP critica que Diputación no se oponga en pleno a que "28 municipios de la provincia de Jaén se queden sin autobuses"

JAÉN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Miguel Contreras, ha criticado que el PSOE haya votado en contra de que "28 municipios de la provincia se queden sin autobuses". El PP había solicitado en una moción, que ha sido rechazada, instar al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes a que retire el nuevo mapa concesional de las líneas estatales de transporte por carretera.

En la moción se pedía también la rectificación los criterios utilizados al considerar que "supone un mazazo al desarrollo de los pueblos rurales de la provincia de Jaén y de Andalucía".

Según ha explicado el dirigente popular, el nuevo mapa concesional "abre la brecha de la desigualdad", sobre todo en provincias como Jaén que, una vez más, "vuelve a ser la más perjudicada por Pedro Sánchez".

Según el PP, el nuevo mapa concesional, que desde el PSOE se considerada un borrador de trabajo, propone "reducir significativamente la capacidad de movilidad de los andaluces y de los jiennenses, ya de por sí condicionada por su extensión y dispersión geográfica como ocurre en la provincia jiennense".

Ha sostenido que 87.900 jiennenses en la provincia de Jaén se verán perjudicados por la eliminación de paradas en pueblos como Quesada, Pozo Alcón, Castellar, Orcera, Chiclana, Sorihuela, o Torres de Albanchez, pero también se eliminan servicios en municipios como Baeza, Bailén o Linares. En este sentido se ha preguntado Contreras, "cómo pretenden entonces que la gente decida vivir en estos pueblos si se les quita algo tan esencial y necesario como el servicio de autobús".

Con el voto en contra de la moción, el presidente de la Diputación de Jaén, lo que ha hecho es "lavarse las manos", al ampararse en argumentos como que no hay decisiones tomadas y al olvidarse de que "es ahora cuando tenemos la oportunidad de modificar este borrador y no cuando ya esté definitivamente aprobado y se hayan quedado sin autobuses 28 municipios jiennenses".

LA CUEVA DE LOS MUÑECOS

Por otro lado, el PP también ha criticado que tampoco haya salido adelante su moción en la que se pedía a Diputación la inclusión en la ruta del Viaje al tiempo de los Iberos de la Cueva de los Muñecos, en Santa Elena (Jaén). Según el PP, se trata de una iniciativa que el entonces alcalde en Santa Elena y ahora diputado provincial, Juan Caminero (PP), ya planteó hace tres años en el Ayuntamiento santaeleno y "de la que seguimos sin saber nada".

Caminero, que ha sido el encargo de defender la moción, ha defendido que la cueva tiene "todo lo necesario" para ser incluida en la ruta Viaje al tiempo de los Iberos y, sin embargo, el PSOE se ha instalado en "el no es no". "Si algo ha quedado claro hoy es que el PSOE no tiene ni idea de qué es, ni cómo está la Cueva de los Muñecos de Santa Elena", ha afirmado Caminero.

El diputado popular ha explicado que el municipio contaba con un centro de interpretación, pero estaba "totalmente destrozado y cerrado" cuando el PP llegó a la Alcaldía.

No obstante se reabrió pero en 2019 "cuando de nuevo el PSOE asume la alcaldía lo volvió a cerrar, con el deterioro que ese conlleva" y "ese mismo interés es el que ha tenido el Partido Socialista por nuestro legado, por nuestro centro de interpretación y por nuestro yacimiento".