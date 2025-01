PP-A critica que Montero "haga oposición desde La Moncloa" y cree que con ella "vuelve" el PSOE-A que "tanto daño hizo"

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha lamentado este lunes que "ya es oficial" que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "hace la oposición a Andalucía desde la Moncloa", al compaginar sus cargos en el Consejo de Ministros con el recién asumido de secretaria general del PSOE de Andalucía, al tiempo que ha considerado que, con ella al frente de la federación socialista, "vuelve el PSOE que tanto daño hizo" a esta comunidad.

Son mensajes que el 'número dos' del PP-A ha trasladado en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que, según se detalla en una nota, ha recordado que este pasado domingo se cumplían 14 años desde que, "un 19 de enero del año 2011, la jueza Mercedes Alaya abrió diligencias previas por un caso de corrupción" como el de los expedientes de regulación de empleo (ERE), "un fraude que asciende a 680 millones de euros y que ya acumula un total de 136 piezas", según ha puesto de relieve Antonio Repullo.

El dirigente 'popular' ha remarcado que se trata de "un delito probado, juzgado y castigado severamente, que tenía un gran protagonista, el PSOE de Andalucía", y en esa línea ha subrayado que fueron los cargos públicos de ese partido los que destinaron dinero público, de todos los andaluces, a pagar favores, a comprar apoyos, y a un sinfín de chanchullos inmorales e impropios de una democracia como la nuestra".

Repullo ha criticado que, al asumir el liderazgo del PSOE-A "por incomparecencia del rival", María Jesús Montero "ha defendido a aquel PSOE corrupto, ha quitado importancia a todo lo que hicieron sus compañeros de partido, y ha aplaudido la actuación de todos aquellos que, en lugar de respetar a los andaluces, los traicionaron usando sus impuestos para perpetuarse en el poder".

En esa línea, el representante del PP-A ha considerado que "ha vuelto el PSOE tramposo y condescendiente en el que la ciudadanía dejó de confiar hace ya seis años". "Vuelve el PSOE de las mentiras, de los ataques personales y de las palabras vacías; el PSOE sin ideas y sin proyecto", ha denunciado también Antonio Repullo, que ha criticado asimismo que "vuelve el PSOE que tanta pobreza dejó mientras otros se llenaban los bolsillos".

"Vuelve ese PSOE en blanco y negro, de la lástima, de las migajas; el PSOE de los brazos caídos, un PSOE sin ambición y sin futuro", ha incidido, y ha acusado a Montero de situarse "enfrente de Andalucía" desde su posición en el Gobierno de Pedro Sánchez.

También ha opinado que el secretario general del PSOE "manda a María Jesús Montero a Andalucía para asustar, sin propuestas, sólo para intentar meter miedo a la ciudadanía", y ha augurado que el "infantil triunfalismo" de la nueva líder socialista "se va a topar con la realidad y con una Andalucía que ya no se traga esos embustes".

En esa línea, Repullo ha defendido que "Andalucía crece" y "compite" actualmente, "crea empleo, es líder en la puesta en marcha de nuevas empresas, exporta más que nunca", y en esta tierra "somos punteros en la producción de energías renovables", por lo que ha cuestionado la "historia" que "está vendiendo el PSOE", y ha acusado a los socialistas de "inventar una Andalucía que no se corresponde con la realidad".

Tras sostener que "el PSOE tiene nostalgia de aquella Andalucía que dejaron" sus gobiernos, "a remolque, sin oportunidades, atravesada por el paro, la corrupción, la despoblación y encerrada en sí misma", el secretario general del PP-A también ha cuestionado la "pretendida defensa de las mujeres que proclama Montero".

"Ella, precisamente, que es parte del Gobierno de Sánchez que rebajó la pena a 1.200 violadores y agresores sexuales, y sacó de la cárcel a otros 121 con aquella ley terrible que fue la del 'sí es sí'", ha criticado Antonio Repullo, que frente a ello ha reivindicado que desde el PP sí trabajan "por los derechos de la gente, con moderación, honestidad y precisión; por la igualdad, la diversidad y la garantía de derechos con bastante más pasión y eficacia que un PSOE abrazado al populismo y cuyas políticas tienen los efectos contrarios a los propuestos".

Por otro lado, también ha afeado que en el Gobierno de Sánchez "prometen más que nadie" en materia de vivienda, "pero construyen menos que la Junta de Andalucía y que los ayuntamientos", y ha criticado la Ley estatal de Vivienda aprobada por el Ejecutivo del PSOE y Sumar que "sólo tenía dos objetivos", los de "defender la 'okupación' y perseguir a los propietarios".

FINANCIACIÓN

En el ámbito de la financiación, el 'número dos' del PP-A ha preguntado "cómo va a hablar María Jesús Montero de oportunidades tras pasar un año defendiendo el cupo catalán, y del futuro de Andalucía si el Gobierno de Pedro Sánchez lleva años torpedeando nuestro crecimiento, negándose a invertir en infraestructuras y eludiendo hablar de un nuevo modelo fiscal más beneficioso para nuestra tierra".

"¿Qué va a venir a vender ahora el PSOE a Andalucía cuando ha abandonado no sólo a la ciudadanía, sino a sus propios militantes?", ha preguntado el secretario general de los 'populares' andaluces, que ha sostenido que los socialistas "ahora se acuerdan de Andalucía" porque "necesitan sus votos para que Sánchez aguante un cuartito de hora más en Moncloa".

"No hay más", ha aseverado Antonio Repullo para agregar que "el PSOE necesita Andalucía, pero Andalucía no necesita a este PSOE, y menos a este PSOE gruñón, antiguo y lleno de rencor, este PSOE revanchista que sigue creyendo que la Junta es suya y que aquellos que han apoyado sólidamente a Juanma Moreno están, en verdad, equivocados", ha apostillado.

El representante del PP-A ha hablado de un PSOE "soberbio y enrabietado, hiperventilado", al que "le da igual el día a día de los andaluces" y en el que "sólo se interesan por sí mismos, por la ejecutiva, por las listas; en definitiva, por el poder", ha apuntado.

Antonio Repullo ha insistido en sostener que "la Andalucía que pretende retratar Montero ya no existe", y "los andaluces hace ya muchos años que vuelan solos, que invierten, que crecen, que se forman, que son referencias mundiales en cultura, en investigación, en industria".

MONTERO COMO "LO PEOR QUE LE PUEDE PASAR" A ANDALUCÍA

"Esta Andalucía crece. Y lo hace desde la humildad, desde el esfuerzo diario, desde sus hogares, sus trabajos, sus escuelas y hospitales públicos". "Esta Andalucía está de pie, señora Montero", le ha espetado el 'número dos' del PP-A a la líder del PSOE-A, a quien también ha replicado que Andalucía "está fuerte y segura de sí misma, y no tiene miedo. Andalucía no tiene miedo", por lo que ha pedido a la vicepresidenta "que no trate de amedrentarla, ni de cohibirla, ni le dibuje un futuro negro, porque lo peor que le puede pasar a esta tierra es la señora Montero", ella y lo que "representa, el peor PSOE, el de los chanchullos, el de las trampas, el del beneficio a los amigos", ha proseguido.

Antonio Repullo ha concluido sosteniendo que "Andalucía confía en el Partido Popular, en Juanma Moreno y en su gobierno", y "sabe que para atrás no hay que ir ni para coger impulso". "Es todo lo contrario a ese PSOE que huele a naftalina y a habitaciones cerradas", ha zanjado el secretario general de los 'populares' andaluces.